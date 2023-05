Il remake de La Sirenetta è uscito al cinema lo scorso 24 maggio 2023 e già ha conquistato il fashion world. Accanto alle critiche e alla cara e vecchia nostalgia, il live action della sirena più amata al mondo ha regalato alla moda un’altra occasione per lanciare nuovi trend. Il film ha ispirato gli outfit e la moda estate 2023 ricalca letteralmente un nuovo trend, il mermaid trend.

Moda estate 2023, la Sirenetta condiziona gli outfit: nasce il trend mermaid

Il film de La Sirenetta ha colpito nel segno: la moda estate 2023 si ispira tutta a lei per i suoi outfit e il mermaid trend sta già facendo capolino un po’ ovunque.

Di che cosa si tratta nello specifico? Semplice, basta ispirarsi ai colori di Ariel e basta anche viaggiare un po’ con la creatività: a tutto il resto ci penseranno gli abbinamenti cool.

Il mermaid trend occupa passerelle e social media, regalando nuovi outfit dal sapore estivo e originale. Il segreto per essere in tendenza? Seguire le onde del mare e vestirsi dei suoi colori, letteralmente.

Il trend, diffuso anche attraverso l’hashtag #mermaidcore, continua a diffondere outfit perfettamente in linea con il mood della Sirenetta: il live action abbandona le critiche e abbraccia la moda estate 2023.

Moda estate 2023, la Sirenetta condiziona gli outfit: come vestirsi per seguire il trend mermaid

Pensando ad Ariel e al film che l’ha resa la sirena più amata e famosa del mondo, è spontaneo pensare al mare, alle onde, alla sabbia e a tutto ciò che riguarda il fondale marino. Il mermaid trend vuole fare della moda estate 2023 una vera e propria favola fashion e i capi, nessuno escluso, raccontano un pezzo di storia.

Per seguire al meglio il trend e per creare outfit in perfetto stile sirena, non vi resterà che selezionare capi di abbigliamento dalle vibes marine. Il colore più gettonato è senza ombra di dubbio l‘azzurro, in tutte le sue sfumature e consistenze. I tessuti sono satinati, sono brillanti e lasciano che il mare li vesti e li muova, proprio come fanno le onde. L’effetto che la moda estate 2023 vuole ottenere? Abiti che sembrano fatti di acqua, outfit che illuminano con le loro punte di luce e con i loro movimenti sinuosi.

Sì a dettagli iridescenti, sì a cristalli, sì alle paillettes ovunque, specialmente nelle parti inferiori dell’outfit, a ricordare un po’ le squame della coda della Sirenetta. Tra gli altri must have per ottenere outfit in perfetta tendenza, ci sono le conchiglie: esse diventano top alla moda, diventano sensuali reggiseni marini, sono essenziali se si vuole dare un tocco più originale al proprio look.

Moda estate 2023, la Sirenetta condiziona gli outfit: gli accessori tipici del trend mermaid

Che mermaid trend sarebbe senza accessori? La moda estate 2023 si ispira al film de La Sirenetta e la tendenza continua a esplodere in ogni dove. Accanto ai capi must have da indossare per essere in trend, ci sono però anche gli accessori, fondamentali nella resa finale dell’outfit.

Se, dunque, avete intenzione di sfoggiare look in stile sirena, sappiate che saranno bene accetti tutti i gioielli possibili immaginabili. C’è una netta preferenza di perle, perline, gioielli con acquamarina e cristalli di ogni forma e colore. Del resto, se bene ci pensiamo, il fondale marino della Sirenetta offre un ampio ventaglio di colori.

Sulle borse via di mini-bag di cristalli, sì alla forma a conchiglia e sì a scarpe particolarmente originali. Il mermaid trend vi conquisterà!