Tendenza moda Primavera-Estate 2023, il corsetto: come indossarlo

Il corsetto è uno degli indumenti che è tornato di tendenza nella moda di questa Primavera Estate 2023. Un capo che è rinato e si è adattato ai cambiamenti, dopo aver fatto la storia.

Corsetto, tendenza Primavera/Estate 2023

Nella storia della moda, uno degli indumenti che ha fatto più discutere è stato senza dubbio il corsetto. Nato per imprigionare il corpo, nel corso dei secoli è rinato per tornare alla moda come simbolo di sensualità e, ad oggi, di inclusività. Il corsetto è tornato in tendenza, con tutte le contraddizioni che lo rappresentano. Da un lato lo vediamo sfoggiato sulle migliori passerelle di moda Primavera/Estate 2023, dall’altro si scopre che i set delle serie tv in costume hanno deciso di vietarlo per preservare la salute delle attrice. È difficile prendere posizione quando si parla di corsetto. La moda ha sempre avuto un rapporto particolare con questo indumento, nato per plasmare e imprigionare il corpo femminile. Dopo secoli trascorsi a trattenere il respiro, le donne sono state felici di liberarsene all’inizio dell’Ottocento. In realtà, però, il corsetto non è mai scomparso davvero. È stato rivendicato come simbolo di sensualità sulle passerelle di Jean Paul Gaultier e di Balmain e poi come provocazione punk sulle passerelle di Vivienne Westwood. Non era più un simbolo di sottomissione, ma uno strumento di potere.

Questa nuova fase del corsetto è decisamente più pop, grazie anche allo straordinario successo delle serie tv come Bridgerton. Corsetti corti e leggeri sono diventati virali nei video di TikTok e le adolescenti hanno iniziato ad indossarli come top elasticizzati. Le attrici della popolare serie tv Netflix, invece, hanno subito delle conseguenze fisiche nel farsi stringere il busto ogni giorno sul set, per cui nelle prossime stagioni questo indumento verrà severamente vietato.

I corsetti tornano di moda per la Primavera/Estate 2023



La moda, però, continua ad essere affascinata dall’idea di modellare i fianchi. Il corsetto porta con sé una sorta di erotismo e di sensualità e da diverse stagioni è tornato in passerella, diventando un vero trend in piena ascesa, come confermano anche le sfilate di questa stagione. Si tratta di indumenti che, è giusto specificarlo, lasciano respirare la donna. Parliamo di bustier morbidi, che mantengono solo l’essenza dell’originale. Dior si è ispirato alla corte di Caterina De’Medici e ha realizzato dei corsetti semi rigidi da indossare su abiti e camice, mentre Zimmerman ha deciso di vivacizzarli con colori pop e fantasie floreali, che vanno sempre più di moda. Dolce & Gabbana li ha proposti in passerella citando delle storiche collezioni anni Novanta, mentre ACT N°1 ha cercato di alleggerirli, fino a farli diventare trasparenti come lingerie. Blumarine ha scelto uno stile più urban, creando corsetti in denim da abbinare ai jeans, mentre Moschino ha puntato tutto sui colori neon. La novità principale è che il corsetto appare anche nelle collezioni maschili.

Corsetto: come indossarlo e come abbinarlo

I corsetti di ultima generazione vengono indossati dalle giovani donne come dei semplici top, abbinandoli a jeans a vita bassa o gonne a tubo. In realtà nascono per essere nascosti sotto gli abiti, ma la moda attuale prevede di mostrarli, indossandoli sopra camicie oversize o morbidi abiti, per look decisamente particolari, ma molto accattivanti. I top bustier neri sono ideali sotto un abito trasparente o sotto un blazer oversize, mentre quelli colorati sono perfetti con gonne colorate o pantaloni palazzo. Ci sono moltissime versione dei corsetti, dallo stile più romantico a quello più pop per arrivare a quello più elegante e glamour. La moda ha sempre insegnato che tutto può modificarsi e adattarsi ai cambiamenti, senza dover per forza perdere fascino.