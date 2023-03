Da quando è stato annunciato non si fa che parlare d’altro. La Sirenetta, il noto cartone Disney che ha fatto sognare milioni di bambine, presto arriverà con il primo remake live-action. Non sono mancate ovviamente le polemiche, ma l’attesa è comunque altissima: scopriamo insieme tutti i dettagli.

La Sirenetta: quando esce il remake live-action al cinema?

Esiste una data ufficiale. La Sirenetta, il nuovo film Disney Live Action, uscirà in tutti i cinema il 24 maggio 2023.

La trama ufficiale de La Sirenetta

Tutto il mondo conosce la storia di Ariel, la dolce sirenetta che ha il grande desiderio di diventare un’umana. Il remake in live-action di uno dei film cult della Disney, racconta proprio quella storia:

La Sirenetta è l’amata storia di Ariel, una bellissima e giovane sirena vivace con una sete di avventura. La più giovane delle figlie di Tritone e la più ribelle, vuole saperne di più sul mondo oltre il mare e mentre visita la superficie, si innamora dell’affascinante principe Eric. Mentre alle sirene è vietato interagire con gli umani, Ariel deve seguire il suo cuore. Fa un patto con la malvagia strega del mare, Ursula, che le offre la possibilità di vivere la vita sulla terraferma. Alla fine, però, Ariel stessa metterà in pericolo sia la sua vita, sia la corona del suo potente padre.

Il cast de La Sirenetta

I personaggi di Ariel sono rimasti gli stessi del noto cartone Disney. Trattandosi di un live-action, i personaggi non sono più dei cartoni animati, ma persone in carne ossa. All’interno del cast, dunque, troveremo:

Halle Bailey : Ariel

: Jonah Hauer-King : Eric

: Meliss McCarthy: Ursula

Javier Bardem: Tritone

Daveed Diggs: Sebastian

Jacob Tremblay: Flounder

Awkwafina (voce): Scuttle

Noma Dumezweni: Regina Selina, madre di Eric (nuovo personaggio)

Art Malik: Grimbsy (maggiordomo di Eric)

Simone Ashley: India (una delle sorelle di Ariel)

Nathalie Sorrell: Caspia (una delle sorelle di Ariel)

Sienna King: Tamika (una delle sorelle di Ariel)

Lorena Andrea: Perla (una delle sorelle di Ariel)

Kajsa Mohammar: Karina (una delle sorelle di Ariel)

Karolina Conchet: Mala (una delle sorelle di Ariel)

Jessica Alexander: Vanessa (una delle sorelle di Ariel)

Martina Laird: Lashana (cameriera di Eric)

Il regista del nuovo live-action è Rob Marshall. Il film è prodotto dalla Walt Disney Pictures.

Alcune curiosità sul film

Sapevate che la cantante Lizzo aveva fatto un provino per il ruolo di Ursula? Ai tempi si era anche vestita come la strega del mare con tanto di performance canora su Instagram. Purtroppo, però, Lizzo non è riuscita nell’intento e il suo ruolo è passato a Melissa McCarthy.

Flounder è il secondo personaggio acquatico Disney che Jacob Tremblay ha doppiato. Il primo, infatti, è stato in Luca (2021) della Pixar, dove interpretava un mostro marino che poteva assumere una forma umana quando era a terra. Per quanto riguarda invece il personaggio di Ariel, inizialmente erano stati fatti i nomi di Zendaya e di Jane Levy. Il ruolo, infine, è stato affidato ad Halle Bailey.

Le polemiche su La Sirenetta non sono affatto mancate: il motivo? La scelta di fare interpretare Ariel a un’attrice nera. Tale decisione da una parte ha suscitato l’incredibile felicità di centinaia di migliaia di bambine nere che, vedendo l’anteprima del film, si sono riconosciute e hanno esclamato: «È come me!». Dall’altra, però, non sono mancati commenti negativi a riguardo: Ariel è per nascita bianca, per cui tale “adattamento” alla diversità risulterebbe troppo “marcato”. Insomma, ancora non è uscito ma La Sirenetta ha fatto già discutere abbastanza.