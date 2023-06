La bella stagione estiva spesso fa venire voglia di tagliare i cm dei tessuti e di sfoggiare look corti e sbarazzini. Tuttavia, esiste un capo che appare perfetto per l’estate: la gonna lunga. Melissa Satta questo lo sa bene, talmente bene da indossare un outfit tutto incentrato sulla long skirt: aderente nei punti giusti e di un colore chiaro, la gonna di Melissa Satta diventa già tendenza moda per l’estate 2023.

Moda estate 2023, Melissa Satta indossa una gonna lunga perfetta per la stagione: il prezzo

Melissa Satta è una vera regina di stile e la moda è per lei un’amica fedele. Stupenda come sempre, la showgirl e conduttrice ha deciso di fare libero sfogo alla tendenza e di sfoggiare sul suo profilo Instagram qualche fotografia fashion. Satta ha infatti postato qualche scatto in cui si mostra con addosso una gonna lunga a vita alta e dalla line a sirena, sui toni del beige. Il brand di appartenenza pare essere Max Mara e il prezzo della gonna è di circa 639 €.

Aderente sulla vita e sul lato B fino alle cosce, la maxi gonna lunga di Melissa Satta è perfetta per l’estate 2023 e lo dimostra proprio il suo abbinamento.

Melissa Satta ha scelto di abbinarla in modo semplice ma efficace. Alla gonna lunga beige Satta ha accostato una t-shirt total black con collo alto, un paio di sandali neri, collana e orologio. Un look tutto sommato semplice, ma che nel suo insieme riesce a essere perfetto e ben curato. A rendere il tutto ancora più fashion e giovanile, proprio come è lei, c’è sicuramente quello strato di pelle lasciato scoperto. La maglietta, infatti, è piuttosto corta, ma essendo la gonna lunga molto a vita alta, lascia scoperta (ma non troppo), la pancia della modella. Una specie di “stacco”, che riesce a spezzare in modo molto raffinato la gonna dalla maglietta.

La maxi gonna beige di Satta, inoltre, in fondo è leggermente “sfrangiata”, ma in modo molto raffinato e leggero.

Moda estate 2023, Melissa Satta indossa una gonna lunga perfetta per la stagione: come abbinarla al meglio

La gonna lunga a vita alta di Melissa Satta rispecchia alla perfezione il trend della stagione estiva 2023. Riuscire a creare look alla moda in pochi e semplici passi è possibile. La showgirl ha optato per un abbinamento molto minimal, che però riesce a colpire nel segno proprio per la sua semplice raffinatezza. Se, invece, volete creare qualcosa di diverso, perché non abbinare alla gonna un top dello stesso colore? In tal caso, quindi, provate a spezzare il look monocolore con un bel paio di sandali colorati e i giusti accessori che spezzino la linearità del tutto, ma la maxi gonna di Satta si sposa a ogni contesto e abbinamento.

La gonna lunga a vita alta beige è perfetta per la spiaggia e per il mare: vi state immaginando un bell’aperitivo sulla spiaggia con quella addosso? Eventualmente, per dare un tocco di movimento in più, potreste anche pensare di abbinarla a qualche top all’uncinetto, altro grande must have della stagione estiva 2023, un evergreen, in realtà.

Insomma, non vi resta che giocare di accostamenti e di colori: la gonna lunga vi salverà l’estate 2023.