Volto noto della televisione e del mondo dello spettacolo in generale, Melissa Satta è spesso al centro del gossip sia per le sue relazioni sentimentali, sia per il suo aspetto fisico. Bellissima e sorridente, Satta è caduta nel vortice dell’interrogativo “chirurgia”: si è rifatta? Com’è cambiata nel corso del tempo? Facciamo un po’ di chiarezza a riguardo.

Melissa Satta si è rifatta? Com’era la showgirl prima e dopo la chirurgia

Quando si diventa un personaggio pubblico è molto difficile riuscire a rimanere fuori dai flash, dai paparazzi e dalle voci incontrollate. Melissa Satta, di tutto ciò, ne sa qualcosa. La showgirl, compagna attuale di Matteo Berrettini, è spesso al centro di rumors, di critiche e di commenti generali sulla sua persona. Essendo una donna particolarmente esposta sui social e in televisione ed essendo spesso protagonista anche di foto al mare, in bikini e in outfit che la “scoprono” più di altri, su Melissa Satta ci si pongono interrogativi specifici: la showgirl si è rifatta? È ricorsa alla chirurgia estetica?

Quando ancora era fidanzata con Boateng, l’ex velina di Striscia la Notizia aveva sfoggiato un fisico sempre statuario ma era il seno ad avere destato qualche sospetto nel pubblico. Satta, infatti, aveva mostrato un seno decisamente più prosperoso e il dubbio di un eventuale ritocco chirurgico si era acceso in molte persone. Tuttavia, i sospetti hanno avuto vita breve ed era stata proprio lei a smentire le voci su una sua presunta mastoplastica additiva. Il seno di Melissa Satta, stando a quanto ha dichiarato lei stessa, è sempre stato naturale e probabilmente quelle taglie in più erano dovute a qualche Kg in più assunto in quel periodo.

Per quanto riguarda il resto del corpo, non è chiaro se Melissa Satta abbia scelto o meno di sottoporsi a qualche intervento di chirurgia, ma considerando anche il suo prima e dopo nel corso degli anni, sembrerebbe che la showgirl sia rimasta sempre piuttosto naturale.

Potrebbero fare eccezione le labbra, che con il passare degli anni sembrano avere assunto un volume e una carnosità maggiori. Satta sarà ricorsa al filler? Non ci sono né certezze, né smentite a riguardo, ma osservando le fotografie il dubbio rimane.

Melissa Satta si è rifatta? La smentita della showgirl e la passione per lo sport

È stata proprio Melissa Satta ad avere smentito più volte le voci sul suo presunto ricorso alla chirurgia estetica. Il suo segreto non sono le operazioni e il suo prima e dopo, fatta eccezione, forse, per le labbra, è tutto merito dello sport. La showgirl ed ex velina, infatti, è da sempre un’accanita fan dell’attività sportiva, come dimostra il suo fisico statuario e definito. Che sia attività di palestra, pesistica, corsa e boxe, Melissa Satta non ha mai nascosto di essere particolarmente attenta al suo aspetto fisico e lo sport, in questo, è stato ed è per lei una grande valvola di sfogo.

Lavorando in televisione ed essendo costantemente esposta sui social media, l’aspetto fisico diventa un elemento essenziale della vita di Melissa Satta e la compagna di Berrettini non ha mai avuta paura di nasconderlo.