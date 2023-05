La bella stagione è alle porte e i primi raggi di sole cominciano a conquistare le giornate. Letizia Ortiz non perde occasione per sfoggiare nuovi look e lanciare nuove tendenze. Sono infatti le espadrillas con zeppa le protagoniste dell’estate 2023: comode, chic e versatili, le scarpe scelte dalla reale sono un’ottima soluzione di stile.

Moda estate 2023, le espadrillas di Letizia Ortiz sono comode e chic: il prezzo

Grandi emozioni per Letizia Ortiz: la regina di Spagna ha infatti prima vissuto la laurea di Leonor il 20 maggio 2023, poi la cresima di Sofia il 25 maggio. Un tour de force e di stile per la reale, che non ha perso occasione per mostrare, ancora una volta, quanto se ne intenda di stile.

Ortiz ha infatti stupito tutti e tutte (lasciando però brillare le protagoniste degli eventi), in modo particolare a causa delle calzature sfoggiate.

La regina di Spagna, infatti, ha scelto di indossare un paio di espadrillas con zeppa. Il modello proposto da Letizia Ortiz è un modello in paglia bianco del brand spagnolo Macarena. Realizzate a mano in Spagna, le espadrillas con zeppa sono vendute sul sito ufficiale del brand a un prezzo di circa 80€ e pare che sia un modello particolarmente gettonato tra gli outfit estivi della regina. Semplici ma di impatto estetico notevole, le espadrillas di Letizia Ortiz sono perfette per le calde giornate d’estate e pare proprio che quella del 2023 ne vedrà in grandi quantità.

Sul sito spagnolo ci sono numerosi modelli disponibili: tra intrecci particolari e grande varietà di colorazioni, le espadrillas con zeppa sono pronte a conquistare tutti i look estivi.

Moda estate 2023, le espadrillas di Letizia Ortiz sono comode e chic: come abbinarle al meglio

Triplo plateau di corda intrecciata, tomaia in cotone bianco e lacci legati alla caviglia, le espadrillas con zeppa di Letizia Ortiz si sposano bene con outfit dal sapore estivo. Protagoniste assolute della moda estate 2023, le scarpe della regina di Spagna sono versatili e particolarmente chic, oltre che comode.

Ortiz ha scelto di abbinarle a un paio di pantaloni bianchi e a una camicetta rosa chiaro, per un look molto raffinato e candido, senza esagerare con le cromie. I sandali espadrillas di paglia, però, possono essere abbinati anche a outfit più estivi: abiti lunghi, mini-dress svolazzanti, scamiciati, gonne e crop top o, perché no, un bel paio di pantaloni di lino a vita alta larghi e leggeri. Se invece avete in programma un pomeriggio estivo all’insegna dello shopping, o di una passeggiata in centro, provate ad abbinare le espadrillas con zeppa di Letizia Ortiz con un paio di jeans a sigaretta o mum (dipende molto dai vostri gusti), camicia bianca possibilmente oversize, occhiali da sole e borsa selezionata. Look da proporre, eventualmente, anche in ufficio: pochi e semplici passi per un risultato sempre al top.

Non ci sono regole scritte su come abbinare le espadrillas con zeppa, ma una cosa è però certa: qualsiasi siano gli abbinamenti, con quelle ai piedi la tendenza sarà sempre dalla vostra parte.

Sperimentate e date libero sfogo alla vostra creatività: la moda estate 2023 non vede l’ora di vedere i vostri look!