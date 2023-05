Moda estate 2023: 5 accessori top per outfit estivi perfetti

Ancora non è arrivata, ma l’estate 2023 è pronta per essere vissuta nel pieno delle sue energie. Come ogni anno la stagione calda mette buonumore e lancia anche tendenze fashion importanti. Accanto all’abbigliamento ci sono anche gli accessori a essere importanti per ottenere un outfit perfetto: andiamo alla scoperta dei 5 accessori top per sfoggiare look estivi in super tendenza!

Quali sono i 5 accessori top da avere in estate?

Che cosa non può mai mancare durante l’estate? La bella stagione, con l’arrivo del sole, le vacanze al mare, la spiaggia e i raggi ultravioletti, porta con sé mode nuove e mode invece evergreen. Le tendenze per il 2023 sono numerose, ma ci sono accessori che non muoiono mai: il motivo? Il loro essere utili da una parte e il loro essere al top per ottenere outfit incredibilmente estivi.

5 accessori top per l’estate: gli occhiali da sole sono d’obbligo

È impossibile non pensare all’estate senza gli occhiali da sole. Sono evidentemente uno degli accessori più gettonati durante la stagione calda e oltre a essere alla moda, sono molto importanti per la salute degli occhi. In commercio ce ne sono a migliaia: dalle montature più classiche a quelle più originali e stilose, gli occhiali da sole si inseriscono d’obbligo tra i 5 accessori da avere categoricamente durante l’estate. Scegliete il modello che più vi rappresenta e non abbiate paura di osare: l’estate 2023 non aspetta altro!

5 accessori top per l’estate: boom di cappelli a tesa larga

Possono piacere o non piacere, ma se state cercando gli accessori top per completare i vostri outfit estivi, loro sono obbligatori. Si tratta dei cappelli, specialmente quelli a tesa larga e se di paglia ancora meglio. Vi immaginate i vostri look da spiaggia con uno di quelli sulla testa? Proteggono dai raggi UV e sono anche extra glamour!

5 accessori top per l’estate: bandane, fasce e fermagli di ogni tipo

Sulla scia dei cappelli ci sono anche altri accessori particolarmente in voga per l’estate 2023. La bella stagione, infatti, vedrà una netta proliferazione di bandane e di fasce, già in grande tendenza soprattutto nelle giovani generazioni. Grosso sì anche per i fermagli per capelli ed elastici originali: non esiste outfit estivo senza un accessorio fashion per i capelli!

5 accessori top per l’estate: sandali per spiaggia e non

Che stagione estiva sarebbe senza sandali? Bene, con l’arrivo dell’estate 2023 è bene fare attenzione alle tendenze moda per quanto riguarda le scarpe e correre all’acquisto. Sicuramente un paio di sandali da spiaggia è obbligatorio, ma andranno alla grande anche le espadrillas, perfette per passeggiare nel lungomare. Procuratevi anche un paio di sandali gioiello per la sera (tacco o meno deciderete voi in base alle vostre esigenze) e obbligatorie anche un paio di slingback per i vostri outfit più ricercati.

5 accessori top per l’estate: orologi a non finire

Infine, ma non per importanza, sono gli orologi a inserirsi nella lista dei 5 accessori top per completare gli outfit estivi. Non si tratta solo di semplici segna tempo; gli orologi conferiscono eleganza e stile a ogni look e dicono molto della personalità di una persona. Scegliete il modello più adatto alla vostra immagine e cominciate a sfoggiarlo nei vostri look sia da giorno (occhio all’acqua!), sia da sera.

Che la moda degli accessori abbia inizio.