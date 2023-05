Con l’arrivo della bella stagione anche la moda scarpe cerca di tenere il passo delle tendenze e della voglia di brillare. L’Estate 2023 lancia nuove mode e nuove tendenze e tra le principali tendenze in fatto di scarpe ci sono loro: i sandali metallizzati. Sarà impossibile resistergli, dato che ne vedremo di ogni modello e colorazione!

Sandali metallizzati: il vero must have per l’Estate 2023

Le tendenze non cessano di nascere, a maggiore ragione quando si tratta della stagione estiva. Come ogni anno le novità in campo fashion sono tantissime ed è molto difficile riuscire a non cedere alla tentazione di abbracciare la tendenza. Per quello che riguarda le scarpe il fashion world ha parlato chiaro: volete essere in tendenza per l’Estate 2023? L’acquisto di un paio di sandali metallizzati è d’obbligo.

Ebbene sì, saranno proprio loro le calzature che andranno per la maggiore, perciò è bene capire come abbinarle al meglio per risultare super cool.

La tendenza era già esplosa durante la stagione invernale del 2022 e, se bene ricordate, anche le passerelle e i vari magazine di moda proponevano outfit con collant coprenti e sandali metallizzati sopra. Considerando che le temperature prima o poi si alzeranno e lasceranno spazio alla bella stagione, i sandali metallizzati accompagneranno molti look, siano essi da giorno o siano essi da sera non ha importanza, basta sceglier ei giusti abbinamenti.

Sandali metallizzati: i modelli più gettonati per l’Estate 2023

Di modelli disponibili di sandali metallizzati per l’estate 2023 ce ne sono tantissimi. Da quelli extra flat, a quelli che si intrecciano sulla caviglia, a quelli con tacco a spillo o a quelli con plateau bold: i sandali metallized conquistano ogni look e la bella stagione brillerà di una luce originale.

In base ai vostri gusti personali e all’occasione avrete la possibilità di selezionare il modello che maggiormente si abbina ai vostri desideri. Aperitivo sulla spiaggia comodo ma chic? Perché non optare per un sandalo metallizzato infradito? Se invece avete in programma una cena particolarmente elegante e volete donare al vostro look quel tocco di femminilità sensuale in più, provate con un paio di sandali metallizzati con tacco a spillo.

Il modello alla schiava è invece un passe-partout eccezionale: che sia con tacco largo e comodo o un modello più flat, l’intreccio lungo la caviglia e il polpaccio è un dettaglio che difficilmente passerà inosservato.

Quali colorazioni scegliere per essere in tendenza: trend e abbinamenti

Sui colori non ci sono dubbi: la scelta è ampissima. Oltre ai grandi classici evergreen, come il silver (argento) e il gold (oro), sempre perfetti, soprattutto nelle sere d’estate, la tendenza del 2023 punta a qualcosa di più originale. Le vetrine dei negozi, infatti, stanno puntando a colorazioni più accese: sì al rosa shocking, al blu elettrico, al rose gold raffinato, al verde smeraldo, al viola.

Abbinarli non sarà poi così complicato: in base all’evento che avrete in programma cercate di trovare la giusta combinazione. I sandali metallizzati si sposano molto bene sia pantaloni e jeans, sia con abiti lunghi, midi, mini e anche con gonne e shorts. L’idea è sempre quella di seguire il mood della vostra personalità, in modo tale da sentirvi sempre a vostro agio, oltre che bellissime!

Siete pronte per l’estate 2023?