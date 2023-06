I pantaloni bianchi sono diventati un capo in tendenza durante la stagione primaverile ed estiva. Ne esistono moltissimi modelli, tutti diversi tra loro, e tutti perfetti per un outfit estivo. Scopriamo insieme qualche outfit da copiare.

Moda estate 2023, come indossare i pantaloni bianchi

I pantaloni bianchi sono considerati un capo essenziale da avere nel guardaroba primaverile ed estivo, un classico che si rinnova continuamente e che torna di moda ad ogni stagione, con tanti modelli diversi. Le donne possono scegliere tra gli skinny degli anni Novanta, i jeans larghi, i puddle pants, i bootcut e i pantaloni in denim con dettagli sartoriali. Ci sono anche infinite sfumature di bianco, come bianco freddo, bianco borotalco, gesso, avorio e crema, che rimandano subito ad un modo estivo e sono la base per costruire moltissimi outfit alla moda, eleganti e senza tempo, ma anche casual e molto più comodi e sportivi. Ci sono tantissime donne famose che amano indossare i pantaloni bianchi. Tra le icone di stile che hanno amato i jeans bianchi non si può non citare la principessa Diana, che d’estate li indossava spesso, con una semplice canottiera e mocassini in pelle. A distanza di decenni, questo look rimane intramontabile e sicuramente uno dei preferiti tra le celebrità. Uno dei modi più semplici per abbinare i jeans chiari è quello di attenersi ai classici accostamenti di colore, che vengono spesso mostrati sui social network dalle star e dalle influencer.

Moda estate 2023, come indossare i pantaloni bianchi: 5 outfit da copiare

Gli outfit con i pantaloni bianchi possono essere tanti, proprio come mostrano le star. Vogue ha consigliato cinque outfit da copiare, tutti bellissimi. Il primo è quello sfoggiato da Beatrice Borromeo, che ha scelto jeans bootcut con un look total white giocato su diverse sfumature di bianco. La giacca Dior color burro, la camicia e i jeans sono di una tonalità bianco gesso. L’unica variante sono le friulane di velluto in una delicata sfumatura di verde. Un altro outfit davvero molto bello è quello scelto da Gisele Bundchen, che ha optato per un modello skinny. La top model ha indossato jeans bianchi aderenti con una camicia di lino infilata nella cintura e ha completato l’outfit total white con accessori color caramello, una borsa matelassé in camoscio ed espradillas in pelle. Al Festival di Cannes 2023, per il photocall del film May December di Todd Haynes, Julienne Moore ha scelto di indossare un look di Louis Vuitton curato dalla stylist Kate Young. L’attrice ha indossato jeans larghi puddle, che coprono completamente le scarpe, con logo inciso, abbinati ad una blusa dai dettagli sartoriali come l’ampio collo a contrasto con le maniche arricciate. Anche il look di Sienna Miller è decisamente da copiare. La donna ha scelto un paio di jeans 5 tasche a vita alta dal taglio dritto, che ha abbinato ad un maglioncino leggero Lacoste con scollo a V e stivaletti bianchi, per il più classico dei look casual. Infine, Dua Lipa ha scelto per il black and white, indossando pantaloni ampi sartoriali con dettaglio cut out e décolleté nere classiche.