Luisa Ranieri: i pantaloni bianchi a vita alta sono tendenza

Per la primavera estate i pantaloni bianchi sono un must have da sempre. Il modello indossato da Luisa Ranieri è già di tendenza. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

I pantaloni bianchi indossati da Luisa Ranieri

Luisa Ranieri è un’attrice e conduttrice italiana, classe 1973, ed è sposata con l’attore Luca Zingaretti, noto soprattutto per l’interpretazione di Salvo Montalbano nella serie televisiva “Il commissario Montalbano”. La coppia è sposata dal 2012 e ha due figlie, Emma e Bianca.

Con l’arrivo della primavera cresce la voglia di vestirsi più leggeri e con colori chiari, i pantaloni bianchi in questa stagione sono infatti i preferiti da moltissime donne. Luisa Ranieri ne ha indossato un paio nei giorni scorsi, per l’esattezza un paio di pantaloni bianchi a vita alta dal taglio sartoriale. Se volete potete andare sul profilo Instagram ufficiale di Luisa Ranieri per vedere la foto da lei pubblicata con indosso i suddetti pantaloni bianchi. Questi pantaloni bianchi hanno la linea a palazzo e un mood maschile, inoltre la presenza delle pinces, ovvero le pieghe a cucitura interna realizzate per modellare un capo, gli danno quel tocco di eleganza in più. Questi pantaloni sono molto versatili, vanno bene sia di giorno che di sera, sia per un’occasione formale sia per una informale, per questo sono un capo must have da avere assolutamente nel nostro armadio!

Come abbinare i pantaloni bianchi indossati da Luisa Ranieri

Come abbiamo detto prima i pantaloni bianchi sono un capo perfetto per la primavera e anche per l’estate. Luisa Ranieri indossa i suoi pantaloni bianchi a vita alta dal taglio sartoriale abbinati a una camicia in raso con scollo a V color cipria. Nella foto pubblicata su Instagram l’attrice è a piedi nudi, di fianco a lei però ci sono un paio di décolleté color avorio, che risultano essere perfetto per l’outfit da lei scelto.

I pantaloni bianchi a vita alta possono essere abbinati a delle canotte morbide e a un paio di sneakers per un look più casual. Perfetti anche se abbinati a una giacca bianca, l’effetto total white ha sempre un suo perché. Durante la sera si possono abbinare a un corsetto impreziosito di strass e cristalli e a un paio di sandali arricchiti anch’essi da pietre e decorazioni preziose.

Dove comprare pantaloni bianchi simili a quelli indossati da Luisa Ranieri

Se volete acquistare dei pantaloni bianchi simili a quelli indossati da Luisa Ranieri potete andare: