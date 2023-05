Alba Parietti è un volto molto conosciuto del mondo della televisione italiana: attrice, opinionista, showgirl e conduttrice, la donna ha sempre colpito anche per la sua bellezza estetica evidente. Guardando le sue foto, però, sono molte le domande riguardo un suo possibile rapporto con la chirurgia estetica: Alba Parietti si è rifatta qualcosa?

Alba Parietti si è rifatta? Il suo prima e dopo la chirurgia

Classe 1961, Alba Parietti è una donna dal successo incredibile e la sua bellezza, lo ha ammesso lei stessa, le ha regalato un lavoro e l’indipendenza economica che cercava. Certo, il suo aspetto estetico nel corso degli anni si è modificato e la showgirl non nega di essersi rifatta qualcosa. L’onestà è sempre stata un punto importante della sua persona: Alba Parietti ha un rapporto molto sano con la chirurgia e basta osservare le foto del suo prima e dopo per capire che effettivamente qualcosa in lei è stato modificato. Non ha negato di essersi pentita di qualche ritocco, ma nel complesso Parietti non ha mai negato i suoi ritocchi. Andando nello specifico, si nota come nel suo “prima”, Alba Parietti avesse le labbra nettamente meno gonfie e carnose. La conduttrice ha scelto di dare volume alle labbra, probabilmente attraverso punture di botox o filler. Il prima e dopo, in tale senso, è oggettivamente palese. In seguito la donna ha anche ammesso di essersi rifatta il seno: Parietti si sarebbe sottoposto a un intervento chirurgico di mastoplastica additiva, con l’obiettivo dunque di aggiungere qualche taglia in più.

Il prima e dopo di Alba Parietti fa notare anche un altro aspetto che nel corso del tempo si è modificato. La conduttrice potrebbe anche essersi sottoposta a qualche seduta di filler per distendere la pelle del viso, ma a differenze dei primi due interventi chirurgici, quest’ultimo non è stato confermato dalla donna.

Il rapporto di Parietti con la chirurgia appare sano, anche se la conduttrice non ha nascosto di essersi pentita di avere gonfiato le labbra forse troppe volte.

Alba Parietti si è rifatta? La replica social per la “troppa chirurgia”

Come spesso accade l’argomento chirurgia divide molto, specialmente quando si è un personaggio pubblico come Alba Parietti. La donna, 62 anni, è stata spesso presa di mira per essersi rifatta: sui social media sono molti i commenti degli haters che la accusano di avere un rapporto troppo morboso con la chirurgia e che il risultato finale non è poi così bello come lei sostiene. L’opinionista e showgirl, però, ha scelto di rispondere alle critiche dichiarandosi contenta della sua bellezza, ma non solo. Ha voluto spegnere la cattiveria delle persone sostenendo che:

Sì, mi piaccio, mi piaccio un casino, ho 61 anni e 7 mesi, somiglio all’ideale che avevo di me stessa 30 anni fa. E allora? Scrivono per lo più donne, incaz*ate, fake, ometti: ‘Sei tutta rifatta’; ‘Accetta la tua età’… Io sono nata con un dono che ho voluto conservare perché è prezioso, la bellezza. Non mi sono mai stravolta, ho coltivato un dono e lo voglio mantenere più a lungo possibile […]

Alba Parietti si è rifatta e non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia e lei, stando a quanto dichiara, va bene così.