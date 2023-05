Laetitia Casta ha presenziato alla sfilata Dior Cruise 2024 e il suo look ha travolto completamente i riflettori. La supermodella ha infatti sfoggiato un vestito nero Dior di lusso, perfetto per la bella stagione e in grado di esaltare la sua meravigliosa silhouette.

Moda outfit 2023: quanto costa il vestito nero Dior di Laetitia Casta?

Laetitia Casta è volata in Messico per celebrare la sfilata Dior Cruise 2024, evento organizzato presso l’Antiguo Colegio de San Ildefonso. La modella per la grande occasione ha scelto di indossare un vestito nero Dior: corto, traforato, con colletto tondo e decorazioni floreali, l’effetto vedo non-vedo ha sinceramente catturato l’attenzione di tutti gli ospiti, oltre che dei riflettori. Sotto l’abito nero Dior Laetitia Casta indossa un body ton sur ton e l’immagine, nel completo, è femminile e sensuale. Navigando sul sito ufficiale del brand, non si riesce a scorgere il modello dell’abito nero Dior scelto dalla top model. Considerando la fattezza e la particolarità della lavorazione dell’abito, è facile pensare che il prezzo sia piuttosto alto. Osservando un modello molto simile, anch’esso traforato e decorato, si potrebbe pensare che l’abito nero Dior scelto da Laetitia Casta possa aggirarsi attorno ai 3000 €, se non di più.

La donna ha poi completato l’outfit con un paio di sandali con tacco molto alto e cinturino alla caviglia e ha abbinato un’acconciatura raffinata raccolta e un make-up intenso. Gli occhi di Laetitia Casta sono sfumati di un nero profondo che mette in risalto il colore chiaro dei suoi occhi; l’incarnato è uniforme e luminoso e le labbra particolarmente naturali. Sulle unghie, invece, per dare continuità con il vestito nero Dior, la modella ha scelto una manicure total black: audacia e femminilità tutte nello stesso outfit.

Moda outfit 2023: come indossare il vestito nero Dior di Laetitia Casta

Il mini-dress Dior di Laetitia Casta ha già fatto innamorare chiunque e l’estate 2023 non vede l’ora di vederlo sfoggiato in tutte le sue sfaccettature. Si tratta di un modello apparentemente molto semplice, ma i dettagli traforati e le decorazioni floreali gli donano immediatamente un effetto molto fresco, oltre che sensuale. Il nero, inoltre, è un colore versatile e adatto a ogni contesto e situazione: Laetitia Casta lo ha scelto per un’occasione fashion, ma la possibilità di indossarlo a un aperitivo estivo o a una cena romantica si può fare. Il vedo non-vedo è perfetto per l’estate, anche in contesti di spiaggia, quindi non abbiate paura a osare e a sfoggiarlo in contesti più semplici.

Provate ad abbinare il vestito nero Dior di Laetitia Casta non solo con un tacco alto, ma abbinateci un paio di sandali bassi o con un paio di zeppe, perfette per la bella stagione. Semplice ma non troppo, il mini-dress Dior può essere reso ancora più unico grazie anche all’uso di accessori ad hoc: gioielli, borse, occhiali da sole, tutto ciò che serve per ottenere un risultato alla moda.

Laetitia Casta detta una regola fashion molto importante: anche la semplicità, molto spesso, può diventare regina di stile.