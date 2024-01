Ecco i 10 look più iconici di Kate Moss

La top model britannica Kate Moss ha appena compiuto 50 anni. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono stati i suoi 10 look più iconici di sempre.

I 50 anni di Kate Moss

Ieri, 16 gennaio 2023, la top model britannica Kate Moss ha compiuto 50 anni. Kate, dagli anni Novanta, è stata una delle regine indiscusse della moda, amata non solo da stilisti e fotografi, ma anche dal pubblico. Ancora oggi Kate Moss incarna un modello di femminilità diverso dagli standard, trasgressivo e rock. La top model, infatti, con i suoi outfit ha davvero rivoluzionato il mondo della moda. Nel corso degli anni è stata protagonista di scandali amorosi e dipendenze da droghe, oggi invece ha cambiato stile di vita, abbandonando appunto lo stile di vita sregolato per rinascere nel mondo del wellness. Ma vediamo adesso insieme quali sono stati i 10 look più iconici di sempre di Kate Moss.

I consigli di Kate Moss: i 10 look più iconici di sempre

Come abbiamo appena visto, la top model britannica Kate Moss ha appena compiuto 50 anni. Vediamo adesso insieme quali sono stati i suoi 10 look più iconici di sempre:

Nel corso di una serata londinese nel 1993, in cui era presente anche Naomi Campbell, Kate Moss ha indossato uno slip dress dall’effetto vedo non vedo, a enfatizzare le forme della modella. In occasione dei 40 anni di Diet Coke, Kate Moss ha indossato un altro vestito dall’effetto vedo non vedo dallo stile vintage. Nel 2003, in occasione del party di Another Magazine, Kate Moss ha indossato un mini dress da cocktail di colore giallo. Vestito che fu poi copiatissimo. In occasione della Settimana della Moda di Parigi del 2019, Kate Moss ha sfoggiato un look da ufficio tutto da copiare: pantalone grigio, camicia di seta tono su tono e décolleté con tacco arricchite da un fiocchetto sulla punta. Indimenticabile anche il tailleur bianco a pois blu di Polka sfoggiato dalla top model britannica in occasione del matrimonio di Eugenia di York. Ai tempi della relazione con l’attore Johnny Deep, Kate Moss ha sfoggiato un outfit rock, con tanto di giacca di pelle e capelli scompigliati. Una delle passioni di Kake Moss è il look animalier. L’abbiamo infatti vista tantissime volte indossare capi animalier, come ad esempio nel 2019, quando ha indossato un abito a stampa leopardata con tanto di paillettes. Ancora prima della moda genderless, Kate Moss faceva già incursioni in maschile. Una volta ad esempio ha indossato cravatta e gilet, “rubati” dalle collezioni uomo. Anche nella scelta dei cappotti Kate Moss è regina di stile, indimenticabile ad esempio il cappotto nero lungo fino ai piedi, perfetto da indossare durante la stagione invernale. Ai Magazine 2022 Innovator Awards, che si sono svolti al Museum of Art di New York, Kate ha indossato un abito con cappuccio che ha stupito tutti, firmato Saint Laurent.

