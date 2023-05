Mini bag: le must have per la primavera estate

Dal modello con tracolla e catenella sino a quelle in pelle, sono le mini bag per la stagione primaverile.

Le donne non sanno resistere alle borse, che siano piccole o grandi. Sono uno dei tanti accessori imprescindibili per arricchire il proprio look. Tra le tante tendenze, spopolano le mini bag che si trovano in vari modelli, colori e materiali. Vediamo le ultime proposte e quale ordinare dal sito di Amazon.

Mini bag

Sono una tipologia di borsa che, pur essendo di dimensioni contenute, è sicuramente molto funzionale e pratica. Le mini bag non ingombrano e sono l’ideale per ogni occasione: che sia per un evento la sera, ma anche per qualche momento, magari di shopping con le amiche. Sono piccole borsette da portare a mano che possono essere simili, per la forma, alle pochette.

Sono piccoli accessori che risalgono a un periodo lontano, infatti, sin nel periodo delle civiltà greco romane venivano usate, esclusivamente per trasportare il cibo o anche alcuni oggetti. In quel periodo, erano realizzate in un tessuto come la pelle, anche per la resistenza e durata del pellame in modo da poterle indossare per vario tempo.

Pare poi che la loro nascita risalga alla fine del Settecento dalle dame francesi e si caratterizzavano per dei sacchetti ricamati che venivano legati in vita e assumevano il nome di poches. Sono molto chic ed eleganti e, per quanto possano essere di dimensione mignon, tendono a distinguersi per una certa cura e raffinatezza dei dettagli.

le mini bag si possono indossare h24 per il loro stile pratico e versatile, quindi adatto per ogni momento ed occasione. La cosa importante è riuscire a trovare il modello che maggiormente piace in modo da adattarlo a diversi stili e oufit.

Mini bag: tendenze

Sono tantissimi i brand e i marchi anche di prestigio che hanno deciso di puntare sulle mini bag per la stagione primavera estate. Infatti, le collezioni puntano su questi oggetti arricchendoli di nuovi dettagli, stampe fantasiose e particolari, realizzate nei tessuti più disparati. Si trovano infatti nuovi materiali, colori e design come le cloch e le pochette.

Per quanto riguarda le cloch, si tratta di borse molto piccole, ma capienti al tempo stesso dal momento che è possibile infilarci di tutto: le chiavi, il rossetto, ma anche il cellulare. Si caratterizzano per la chiusura a scatto, sono molto eleganti e si adattano molto bene per una serata o look informale.

Non hanno bisogno di una tracolla dal momento che basta tenerle con due dita ed è possibile abbinarle a un vestito elegante con dei sandali dello stesso colore della mini bag per creare un perfetto look. Per quanto riguarda le tonalità, si punta a colori pastello come il magenta, il giallo ocra oppure il rosso fuoco.

Per la stagione primavera estate sono molto in voga le versioni con la catenella che sostituisce la tracolla. Non mancano poi le pochette con cintura da usare come fossero un marsupio oppure le hand bag o tote bag, ovvero le classiche borse a sacchetto che sono indicate per fare la spesa o metterci dentro tutto ciò che si desidera.

Mini bag: proposte Amazon

Sono accessori disponibili sul sito di Amazon con offerte e promozioni da non perdere. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. La classifica qui sotto presenta i tre migliori modelli di mini bag da scegliere tra le più desiderate e volute dalle consumatrici con una recensione dettagliata di ognuna.

1)Havaianas mini bag logo

Un modello di mini bag in taglia unica di colore nero che, per la sua forma e dimensione, ricorda un sacchetto. Una borsa molto elegante dotata di cerniera in sintetico, un classico del marchio. Presenta il logo Havaianas sulla cerniera. Abbastanza capiente, nonostante le dimensioni contenute.

2)Desigual Bols_Deja Vu Phuket mini

Il marchio Desigual presenta questo mini borsa a mano in poliuretano con fodera in poliestere e con chiusa con automatico. La patta è con chiusura magnetica e cerniera con delle bordure incise lungo tutta la superficie. Disponibile nei colori nero e marrone.

3)Fandare borsa a tracolla

Una borsa molto piccola a tracolla dallo stile elegante e alla moda. Ha tantissime tasche in modo da riporre qualsiasi oggetto o accessorio. Soddisfa le esigenze di ogni donna. In pelle morbida, con chiusura magnetica. Disponibile nei colori rosa, blu, giallo, nero e rosso.

