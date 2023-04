Borse tote: le tendenze per la primavera

Dai modelli grandi e capienti con colori particoli a quelle in pelle, sono le borse tote maggiormente adatte per la primavera.

Tra i tanti accessori che arricchiscono l’outfit di una donna non possono sicuramente mancare le borse, un elemento di grande stile che accompagna ogni passo. Per quest’anno, le borse tote sono le protagoniste assolute grazie ai tanti modelli che si trovano in circolazione e alle tendenze proposte dai vari brand di moda.

Borse tote

Sono un accessorio molto comune e usato che, rispetto ad altre tipologie, tende a distinguersi soprattutto per la qualità dei materiali. Ciò che contraddistingue le borse tote è proprio la durabilità e resistenza della stampa dei tessuti. Sicuramente un tipo di borsa del genere è indicato per coloro che stanno fuori tutto il giorno.

Sono delle borse molto capienti e grandi, in grado di contenere all’interno qualsiasi oggetto che possa servire. Sono molto funzionali e pratiche. Nel corso degli anni, la funzionalità di queste borse ha lasciato posto all’estetica al punto da diventare, non solo utili, ma anche un elemento di stile e di gran moda al punto che sono in molti a volerle.

Le borse tote sono apprezzate anche per la loro capacità di adattarsi all’abbigliamento. Infatti, si tratta di accessori molto versatili dal momento che si abbinano molto bene sia con un abbigliamento formale che casual. Una borsa unisex indicata per ogni donna che vuole portare con sé, non solo il portafoglio, ma anche l’ombrello o un libro.

Sono nate come borse molto grandi e ampie che permettono di infilare al loro interno di tutto, come dice anche il termine inglese dove tote vuol dire portare e bag, borsa al punto da unire perfettamente questi due elementi. Sono dotate di manici paralleli molto ampi proprio per portare tutto ciò che si vuole all’interno.

Borse tote: i trend

Con il tempo, le borse tote si sono affermate come le protagoniste assolute e, per quanto riguarda la primavera 2023 sicuramente non fanno eccezione dal momento che sono tantissime le tendenze che spopolano con tanti modelli pronti per essere indossate ovunque: dalla città alla spiaggia sino ai luoghi di villeggiatura.

Oggi non sono più realizzate in stoffa, ma sono diversi i materiali e le forme con cui è possibile trovarle in commercio. Sono in tessuto di tutti i colori, in materiale plastico, in pelle, ma anche in altri colori proprio per adattarle alle esigenze di ogni donna che è attenta allo stile e alle ultime novità di stile e di moda.

Sul mercato è possibile trovare diverse tipologie di borse tote: da quelle minimal sino allo stile classico passando per modelli economici arrivando ai grandi brand e nomi della moda. I modelli in tessuto con scritte simpatiche e ironiche vanno per la maggiore insieme anche a borse dalle linee eleganti e rigide per look maggiormente ricercati.

Un marchio importante come Gucci ha optato per una borsa molto colorata con dettagli ricercati e caapiente adatta a coloro che vogliono non passare inosservate. Sono molto robuste e quindi indicate sia da portare a mano, ma anche a spalla. Mango le propone in un modello oversize bicolore, mentre altri marchi optano per spallacci comodi in pelle.

Borse tote: offerte Amazon

Un accessorio indispensabile disponibile sul sito di Amazon con diverse offerte e prezzi da non perdere. Se si clicca sulla foto si visualizzano diversi dettagli. Qui sotto una classifica mostra i tre migliori modelli di borse tote da indossare in primavera scelte tra le più desiderate e ricercate con una descrizione di ognuna.

1)Tote bag per le donne moda

Un modello di tote bag che si distingue per un formato quadrato con tracolla e spallacci. Realizzata in pelle sintetica sia per la parte esterna che per la fodera. Ha una chiusura a cerniera ed è molto capiente, quindi ottima per contenere anche il personal computer. Molto comoda e pratica, elegante e sportiva nei colori nero, beige e marrone.

2)Ponfum borse tote

Una borsa in tela con modello a tracolla e cerniera, molto capiente. Indicata per la scuola, lo shopping e i viaggi, è possibile anche indossarla come borsa a spalla. Un modello semplice e alla moda con caratteri a blocchi. In grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Si trova nei colori nero, beige, blu, bianco, rosa, ecc.

3)Uraqt borse tote donna

Una borsa da spalla molto grande, leggera e capiente in pelle di ottima qualità. Molto pratica, forte e resistente con manico. Può contenere qualsiasi cosa: laptop, libri, iPad, cosmetici, cellulare, ecc. Ha diverse tasche con cerniera. Un prodotto alla moda molto elegante e classica nel colore nero.

Oltre alle borse tote, anche i migliori colori di tendenza per questo accessorio.