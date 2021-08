Borsette estive: i trend del momento

Le donne vanno pazze per i vari accessori. Non solo occhiali da sole o portafogli, ma anche le borsette di cui possiedono tantissimi modelli. All’interno di questi oggetti vi è davvero un mondo di segreti, di fascino e di molto altro.

Per la stagione estiva, le tendenze le propongono in vari modelli che è possibile acquistare sul sito di Amazon con sconti e promozioni.

Borsette estive

Scegliere il giusto accessorio come una borsetta da indossare durante le giornate o serate estive è una questione di moda e di gusti personali in base alle proprie esigenze e anche budget. Le borsette si distinguono dalle borse molto grandi, in primis per le loro dimensioni. Un accessorio che, sebbene piccolo, è in grado di contenere tutto il necessario: dal cellulare al portafoglio.

Dal momento che sono molto piccole e compatte, è possibile usarle in ogni momento.

Dalla vita quotidiana per una passeggiata o dello shopping con le amiche sino per un aperitivo la sera, ma sono anche perfette per una cerimonia, quali un matrimonio oppure un battesimo e permettono di dare al look quel tocco in più. Sono una vera chicca molto amate anche da coloro che non amano le borse di grandi dimensioni.

Non si ha bisogno della giusta occasione per sfoggiare una borsetta di classe che sia a mano o a tracolla.

La cosa importante è sceglierla in base ai propri gusti e all’occasione in modo da dettare la moda e seguire il proprio stile. Le borsette devono essere un accessorio easy chic da indossare in modo comodo come fosse un accessorio casual.

Bisogna che raccontino qualcosa, ma senza esagerare e nei limiti del possibile, altrimenti corrono il rischio di essere troppo vistose e pacchiane. Sono accessori adatti per chi ama la semplicità, l’essenziale e il minimal, ma tenendo sempre d’occhio le ultime tendenze del momento.

Borsette estive: trend

Per chi ancora non sa su quali modelli e tipologie puntare per l’estate, ma necessita di qualcosa che, soprattutto in vacanza, non sia troppo ingombrante, si consiglia di puntare sulle borsette. Un accessorio perfetto per contenere solo l’essenziale e di cui è possibile capire quali vanno per la maggiore in base alle ultime tendenze in merito.

I modelli fluo non sono consigliati per questa estate in quanto considerati out. Complice il mare, le vacanze, le tendenze propongono le borsette con immagini che raffigurano il mare, l’arte e le onde in tema con il clima vacanziero del periodo. Insieme ai paesaggi, le trame dai disegni geometrici e particolari sono molto apprezzate, anche per chi ama osare.

Si trovano borsette in cui l’arte contemporanea si coniuga alle maioliche e alle pitture nelle stampe. Si assiste al ritorno delle borsette da donna da polso, quindi accessori molto semplici da portare e comodi, oltre che piccoli che non creano nessun ingombro. Sono accessori da indossare come fossero un braccialetto in cui vi è spazio per lo smartphone, il portafoglio e le chiavi, quindi cose indispensabili.

Le borsette sono presenti sia nelle collezioni dei piccoli, ma anche dei grandi marchi. A mano, a spalla o a tracolla, non è importante. Le tendenze le vogliono molto colorate e allegre, perfette per le vacanze al mare o in città. Si trovano sia in sfumature bon ton che in colori vitaminici. I materiali vanno dalla seta al satin decorati con perline o frange, anch’esse molto colorate.

Borsette estive Amazon

Come si è potuto vedere, i modelli sono tantissimi, così come le offerte e promozioni assolutamente da non perdere presenti sul sito di Amazon. Cliccando sulla foto sono diverse le informazioni da valutare e considerare. Per chi vuole sapere alcune caratteristiche delle borsette per l’estate, ecco i tre migliori modelli tra quelli apprezzati e desiderati secondo le consumatrici dell’e-commerce.

1)Maniglia superiore borsa di paglia, Joseko

Un modello di borsetta in paglia a tracolla, perfetta da indossare sia durante un viaggio, ma anche per la città. Va benissimo da portare anche in spiaggia. Realizzata in pelle con la chiusura a scatto, mentre il materiale interno è in lino. Ha una chiusura a fermaglio che risulta essere molto comoda e facile sia da aprire che da chiudere. Si può portare anche a bauletto e ha il cinturino staccabile. All’interno vi è spazio per diverse cose.

2)Piccola borsa a tracolla con antifurto

Una mini borsetta in PU pelle dallo stile vintage. Un modello a tracolla con un solo scomparto principale e ha diverso spazio all’interno per cellulare, chiavi, lista della spesa, oltre che fazzoletti e biglietti. Il materiale è in ecopelle. Smerigliata e morbida, oltre che duratura. Ha una fodera in colore chiaro. Ha chiusura con bottone magnetico. Adatta per andare a passeggiare o a teatro. Disponibile nei colori blu, caffè, marrone, marrone, grigio, rosa e verde. Un articolo Amazon’s Choice.

3)Borsa a tracolla in corda di cotone intrecciata

Un modello di borsetta intrecciata a mano con nappe. A spalla in stile vintage perfetta per la spiaggia e la vita di tutti i giorni. In cotone con fodera in cordoncino di cotone. La chiusura è a cerniera con frange. Ha la forma a busta. Disponibile nel colore beige.

