Milo Ventimiglia, volto protagonista di numerose serie tv, è un attore ormai associato a This is Us.

Quello di Milo Ventimiglia è un volto molto amato del mondo delle serie tv sin dai tempi dei suoi esordi in Gilmore Girls – Una mamma per amica in qualità di Jess Mariano. Da lì di strada ne ha fatta in qualità di attore, guadagnandosi un posto d’onore nel cuore del pubblico.

Ma conosciamolo meglio.

Milo Ventimiglia: biografia e carriera

Milo Ventimiglia è attore, regista ma anche produttore. Nato ad Anaheim in California, negli Stati Uniti, l’8 luglio 1977, è del segno del Cancro. Suo padre, di nome Peter Ventimiglia, è un veterano della guerra del Vietnam e ha origini siciliane. La madre, Carol Ventimiglia, è invece di origini inglesi/scozzesi. A livello di formazione, Milo ha studiato alla El Modena High School di Orange, in California, cioè la stessa scuola del collega Mikey Day di Saturday Night Live.

Dopo aver conseguito il diploma nel 1995, ha deciso di dedicarsi alla recitazione studiando all’American Conservatory Theatre durante l’estate e poi iscrivendosi all’Università della California (a Los Angeles) sempre con indirizzo teatrale.

Il suo debutto sul piccolo schermo avviene con un piccolo ruolo nella celebre serie Willy – Il principe di Bel Air ma la vera fama arriva proprio grazie alla parte di Jess in Gilmore Girls. Recita poi in svariati film: Cursed, Dirty Dees, Stay Alive, Intelligence, Rocky Balboa, Indovina perché ti odio, Ricomincio da me, Attraverso i miei occhi.

A livello di serie tv lo vediamo nei panni del protagonista anche in Heroes, serie di fantascienza/avventura che gli vale anche il premio come miglior attore di una serie tv nei Teen Choice Awards del 2008.

Dal 2017 diviene protagonista della serie di grandissimo successo This is us, nei panni di Jack Pearson e riceve tre candidature agli Emmy per il ruolo. Ha poi preso parte al revival di Una mamma per amica realizzato da Netflix. Dal 2022 entra a far parte del cast de La fantastica signora Maisel.

Milo Ventimiglia: fidanzata, vita privata, curiosità

Nella vita di Milo Ventimiglia, sappiamo che ci sono stati diversi amori nati proprio sul set. L’attore ha avuto infatti una storia con Alexis Bledel, sua collega in Gilmore Girls. I due hanno vissuto una storia che ha mandato in visibilio i fan della serie, ma nel 2006 si sono però lasciati.

Il set di Heroes l’ha invece avvicinato sentimentalmente a Hayden Panettiere, sua collega co-protagonista. Nonostante la differenza d’età di ben 12 anni la coppia si è lanciata in una relazione che, tuttavia, è durata appena qualche mese. Pare proprio che il peso dell’età, inizialmente sottostimato, sia invece stato il vero motivo della loro rottura.

In seguito, sembra che Milo Ventimiglia si sia innamorato di una donna che lavora nel mondo della moda, precisamente per Stella McCartney: parliamo di Kelly Egarian. Milo ha però chiarito che, da quel momento in avanti, voleva tenere la sua vita privata lontana da occhi indiscreti. Il flirt sarebbe finito e ne sarebbero seguiti altri, tra cui quello con l’attrice di Orange is the new black, Diane Guerrero, ma in merito Ventimiglia ha scelto di non esprimersi.

Allo stato attuale, dunque, non sappiamo se abbia o meno una relazione.