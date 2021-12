The marvelous mrs Maisel 4: data di uscita e trama

Si tratta di uno dei gioielli della corona di prime video: parliamo di The marvelous mrs Maisel, in italiano La fantastica signora Maisel. Fin dalla sua uscita la serie ha ottenuto un ottimo successo, che si è dilungato nel tempo fino a raggiungere il suo punto più altro con l’uscita della terza stagione.

Le riprese della quarta sono state rimandate più volte a causa della pandemia, e i fan hanno dovuto attendere più di quanto previsto. Finalmente però prime video ha annunciato l’uscita di The marvelous mrs Maisel 4.

The marvelous mrs Maisel 4: dove eravamo arrivati

Per chi ancora non la conoscesse The marvelous mrs Maisel è una serie tv americana disponibile su prime video, in onda dal 2017. La storia inizia con Midge, una casalinga del 1958 che sta aiutando il marito Joel a preparare il suo pezzo comico per poter finalmente sfondare nel settore.

Joel però è un terribile comico e come se non bastasse, lascia Midge per scappare con la sua segretaria. Dopo aver bevuto per dimenticare il tutto, Midge si esibisce quasi per caso, ottenendo un enorme successo.

Da quel momento, farà suo il sogno del marito e diventerà una comica di professione. La terza stagione ci aveva lasciati con un finale un po’ malinconico. Dopo essere stata in una tournée deludente sotto alcuni punti di vista, Midge aveva perso il suo appartamento ed era rimasta senza un soldo.

I fan si aspettano un ritorno in grande stile in The marvelous mrs Maisel 4.

Il cast e il successo della serie tv

Il pezzo forte del cast ovviamente è proprio Midge, interpretata dall’attrice Rachel Brosnahan, che abbiamo visto in altre serie tv come House of cards, Gossip girl, Grey’s anatomy e Orange is the new black. Fra i personaggi ricorrenti dello show ci sono Susie, interpretata da Alex Borstein (la voce di Lois ne I Griffin) e Joel, il cui ruolo è affidato a Michael Zegen. Il successo della serie tv è arrivato sin dalla prima stagione, rendendola così un delle offerte migliori disponibili su prime video. The marvelous mrs Maisel ha ottenuto numerosi riconoscimenti, fra cui tre Golden Globes fino al 2019, cinque Emmy Awards nel 2018 e tre Sag Awards nel 2019.

Quando usciranno le puntate

Dopo aver visto la terza stagione nel 2019, come per quelle precedenti i fan si aspettavano che The marvelous mrs Maisel 4 uscisse nel 2020. A causa della pandemia però le riprese sono state posticipate, e l’uscita ufficiale della serie tv è stata annunciata per il 18 Febbraio 2022. A differenza delle volte precedenti, in cui il giorno dell’uscita prime video pubblicava tutte le puntate della stagione, questa volta si seguirà uno schema diverso. Come per La ruota del tempo, verranno pubblicati due episodi alla settimana ogni venerdì. Dopo circa due mesi dalla pubblicazione della stagione verrà rilasciato anche il doppiaggio in italiano. Al momento è già disponibile online il trailer della quarta stagione di The marvelous mrs Maisel.