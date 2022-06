L’abbiamo aspettata e finalmente arriverà a breve su tutti gli schermi: di che cosa stiamo parlando? Della seconda parte della quarta stagione di Stranger Things, la serie televisiva più in voga degli ultimi tempi.

Stranger Things 4 Vol.1 ha visto la luce a partire dal 27 maggio 2022 e gode di sette episodi, mentre la seconda e ultima parte della quarta stagione sarà disponibile a partire dal 1 luglio 2022 e conterà due episodi, gli ultimi.

Quando uscirà Stranger Things 4 Volume 2?

L’attesa per la quarta stagione è stata tanta, se non tantissima. Considerando che la terza stagione è uscita nel 2019, il grande pubblico fan della serie tv fantasy ha dovuto aspettare molto.

Fortunatamente il 27 maggio 2022 è uscita la prima parte della quarta (ed esilarante) stagione, ricca di tensione, ansia e pura adrenalina, ma da venerdì 1 luglio 2022 avremo modo di goderci l’ultimo grande spettacolo: gli ultimi due episodi della stagione, che, probabilmente, chiuderanno il cerchio.

La serie sci-fi è un’idea dei fratelli Duffer (Matt e Ross) ed è prodotta da Camp Hero Productions e 21 Laps Entertainment per la piattaforma più popolare degli ultimi anni, Netflix. I fratelli, in occasione di questa assurda nuova stagione, hanno ben deciso di lasciarci sulle spine, dividendo la stagione in due volumi e di lanciare il secondo dopo quasi un mese di distanza dal primo.

A che ora usciranno gli ultimi due episodi di Stranger Things Volume 2?

Quello che tutti i fan si stanno chiedendo è: “Come andrà a finire la quarta stagione?”, ma non solo. Infatti, il grande pubblico amante della serie fantasy non vede l’ora di sapere a che ora usciranno gli ultimi due super episodi della stagione.

Pare che gli episodi 8 e 9 di Stranger Things 4 Vol.2 debutteranno sulla piattaforma streaming Netflix a partire dalle ore 9:00 di venerdì 1 luglio 2022. Questo accadrà per tutti i Paesi in cui il servizio di Netflix è attivo quindi, come bene possiamo immaginare, varrà anche per l’Italia.

Manca davvero poco e la tensione è già salita alle stelle!

Che cosa era successo in Stranger Things 4 Volume 1?

La terza stagione di Stranger Things ci aveva lasciati abbastanza scossi e in preda a un mix di emozioni contrastanti. L’incredibile battaglia di Starcourt aveva lasciato Hawkins in mezzo alla distruzione e al totale terrore, tant’è che per i protagonisti era giunto il momento di “cambiare aria” e di voltare, anche se in apparenza, pagina.

Per la prima volta infatti essi si trovano a vivere divisi ma le cose non sembrano essere poi così semplici da affrontare. Complici i problemi del liceo, le mancanze, i ricordi degli episodi assurdi che ognuno di loro ha dovuto vivere, la morte e le perdite. Se all’inizio la situazione poteva sembrare tranquilla, come bene possiamo aspettarci da una serie come Stranger Things, tutto comincia a cambiare nel giro di poco.

Ecco, infatti, che Hawkins sarà nuovamente minacciata da un’altra oscura entità avvolta da un mistero ancora più potente e pericoloso: riusciranno i protagonisti a porre fine all’assurda maledizione di cui Hawkins è schiava?

Lo scopriremo a partire dalle ore 9:00 di venerdì 1 luglio 2022: buona visione!