Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le slingback di tendenza per la Primavera Estate 2024.

Le slingback di tendenza per la Primavera Estate 2024

Tra le calzature di tendenza per la Primavera Estate 2024 troviamo anche le slingback, ovvero le décolleté dal tacco solitamente medio caratterizzate dalla presenza di un cinturino che lascia il tallone e la caviglia scoperti. Sono considerate delle scarpe molto chic, e perfette da indossare in tante occasioni diverse, in grado di dare quel tocco in più al nostro outfit. Per le prossime stagioni calde però le tendenze puntano sulle slingback con tacco alto, anzi con tacco vertiginoso. In pratica il tacco non deve essere inferiore ai 10 centimetri. Le slingback, insomma, non sono mai state così sexy come quest’anno! Ovviamente anche le slingback classiche, quindi con tacco medio sono comunque di forte tendenza per quest’anno quindi non temete, se non amate i tacchi alti potete tranquillamente puntare su quelle a tacco medio o basso, dette anche kitten. Tornando alle slingback con tacco vertiginoso, già alcune caleb hanno cominciato a sfoggiarle, come per esempio l’attrice Julia Roberts oppure l’ex moglie di Vincent Kassel, Tina Kunakey. Le slingback con tacco alto sono perfette perché slanciano la figura, quindi ottime da indossare per coloro che non sono troppo alte e, se in inverno e in autunno si indossano con i collant, ecco che in primavera e in estate si possono indossare sul piede nudo, così da mettere ben in mostra tallone e caviglia. Ma vediamo adesso insieme come indossare al meglio le slingback le prossime stagioni calde.

Come abbinare le slingback per la Primavera Estate 2024

Come abbiamo appena visto, tra le scarpe di tendenza per la Primavera Estate 2024 ci sono le slingback, soprattutto quelle con tacco vertiginoso, perfette per slanciare la figura e dare quel tocco sexy in più ai vari outfit. Ma vediamo adesso insieme come abbinare al meglio le slingback le prossime stagioni calde:

Gonna : le slingback sono perfette da indossare con ad esempio una gonna a palloncino midi e un top, per un look da giorno davvero super cool.

: le slingback sono perfette da indossare con ad esempio una gonna a palloncino midi e un top, per un look da giorno davvero super cool. Pantaloni a pinocchietto: un altro abbinamento perfetto è quello formato da slingback, pantaloni a pinocchietto e camicia, per un look chic ed elegante che di certo non passerà inosservato.

un altro abbinamento perfetto è quello formato da slingback, pantaloni a pinocchietto e camicia, per un look chic ed elegante che di certo non passerà inosservato. Vestito: le slingback sono perfette anche da abbinare con un vestito, che sia corto, midi o lungo poco importa, queste scarpe riusciranno da sole a dare quel tocco in più a tutto il look. Per la sera ad esempio perché non scegliere un mini dress nero abbinato a un paio di slingback con tacco alto scintillanti?

le slingback sono perfette anche da abbinare con un vestito, che sia corto, midi o lungo poco importa, queste scarpe riusciranno da sole a dare quel tocco in più a tutto il look. Per la sera ad esempio perché non scegliere un mini dress nero abbinato a un paio di slingback con tacco alto scintillanti? Jeans: per un look più casual ecco che si possono abbinare le slingback a un paio di jeans skinny e a una t-shirt.

Questi sono quindi alcuni tipi di abbinamenti con le slingback. E voi, quale preferite?

