Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, il calendario delle sfilate della Milano Fashion Week Autunno Inverno 2024.

Milano Fashion Week Autunno Inverno 2024: il calendario delle sfilate

Dopo la New York Fashion Week tocca alla città meneghina ospitare la Settimana della Moda Autunno Inverno 2024. Sfilate, mostre, eventi, conferenze, sono davvero tanti gli appuntamenti fissati per questo evento del mondo della moda così importante. Innanzitutto è bene ricordare che la Milano Fashion Week si svolgerà dal 20 al 26 febbraio 2024 e, le sfilate in programma sono ben 56, di cui 5 saranno digitali. Gli eventi in tutto saranno 161. Ma vediamo adesso insieme il calendario delle sfilate della Milano Fashion Week:

Mercoledì 21 febbraio:

Ore 9.30 Iceberg

Ore 10.30 Onitsuka Tiger

Ore 11.30 Antonio Marras

Ore 12.30 Diesel

Ore 14.00 Fendi

Ore 15.00 Del Core

Ore 16.00 Marco Rambaldi

Ore 17.00 Alberta Ferretti

Ore 18.00 N° 21

Ore 19.00 Roberto Cavalli

Ore 20.00 Etro

Giovedì 22 febbraio

Ore 9.30 Max Mara

Ore 10.30 Genny

Ore 11.30 Calcaterra

Ore 12.30 Anteprima

Ore 13.15 Sagaboi

Ore 14.00 Prada

Ore 15.00 MM6 Maison Margiela

Ore 16.00 Daniela Gregis

Ore 17.00 Emporio Armani

Ore 18.00 Moschino

Ore 19.00 GCDS

Ore 20.00 Tom Ford

Venerdì 23 febbraio

Ore 9.30 Tod’s

Ore 10.30 Bluemarine

Ore 11.30 Sportmax

Ore 12.30 Philosophy di Lorenzo Serafini

Ore 13.30 Vivetta

Ore 15.00 Gucci

Ore 16.00 Marni

Ore 17.00 Sunnei

Ore 18.00 MSGM

Ore 19.30 Versace

Ore 20.15 Maxvive

Ore21.00 Philipp Plein Sabato 24 febbraio

Ore 9.30 Ferrari

Ore 10.30 Ermanno Scervino

Ore 11.30 Ferragamo

Ore 12.30 Tokyo James

Ore 14.30 Dolce & Gabbana

Ore 16.00 Jil Sander

Ore 17.00 Missoni

Ore 18.00 Balli

Ore 19.00 Elisabetta Franchi

ore 20.00 Bottega Veneta

Domenica 25 febbraio

Ore 9.30 Feben supported by Dolce & Gabbana

Ore 10.30 HUI

Ore 11.30 Giorgio Armani

Ore 12.30 Luisa Spagnoli

Ore 13.25 Chiara Boni Le Petit Robe

Ore 14.00 Aniye Records

Ore 15.30 Avavav

Ore 16.30 Rave Review

ore 17.30 Francesca Liberatore

Lunedì 26 febbraio

Ore 10.00 Annakiki (digital)

Ore 10.30 Maison Nencioni (digital)

Ore 11.00 Münn (digital)

Ore 11.30 Phan Dang Hoang (digital)

Ore 11.30 Laura Biagiotti (digital)

Milano Fashion Week Autunno Inverno 2024: gli eventi da non perdere

Sono 161 gli eventi previsti in tutto durante la Settimana della Moda di Milano, che si svolgerà dal 20 al 26 febbraio 2024. Oltre alle sfilate, di cui abbiamo appena visto il calendario, ci sono anche conferenze, mostre e presentazioni aperte al pubblico. Ad esempio in Piazza XXV Aprile, dal 19 al 25 febbraio, sarà a disposizione di tutti un pop up store dedicato alla bellezza e al benessere della pelle. Dal 20 al 29 febbraio sarà invece aperta al pubblico la mostra “Fifties in Fashion“, in via Montenapolone 5, nella sede dell’Accademia del Lusso. Martedì alle 18.00 ci sarà l’inaugurazione della mostra, poi ingresso libero dalle ore 10.00 alle ore 19.00 gli altri giorni. Questi sono quindi due degli eventi previsti ma comunque, sul sito ufficiale della Settimana della Moda di Milano, potete trovare tutti gli eventi che si svolgeranno durante la manifestazione, al fine di poter scegliere quello che preferite!

