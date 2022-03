Ad appartenere al popolo ucraino sono anche alcune attrici più o meno famose in Italia e nel mondo, tra queste c’è anche Mila Kunis che dopo alcuni giorni di silenzio si è tornata a parlare sul profilo Instagram del marito Ashton Kutcher.

Ecco cosa ha detto e come ha deciso di sostenere il proprio paese d’origine.

Mila Kunis lancia una raccolta fondi per sostenere l’Ucraina

Nei giorni subito dopo l’attacco a Kiev da parte dell’esercito russo guidato da Vladimir Putin, in molti avevano notato che Mila Kunis, che ucraina lo è di nascita, non si era ancora espressa a riguardo. L’attrice ha deciso di rompere il silenzio, accompagnando però le parole ai fatti.

Insieme ad Ashton Kutcher, con cui è sposata dal 2015, l’attrice ha annunciato di aver avviato una raccolta fondi sulla piattaforma di GoFundMe. La coppia ha deciso di donare 3 milioni di dollari e si è posta l’obiettivo di raccoglierne 30 milioni che andranno a beneficio di Flexport.org e Airbnb.org che si stanno occupando, nell’ordine, di organizzare spedizioni di aiuti umanitari ai campi profughi sparsi fuori dai confini dell’Ucraina e di fornire alloggi gratuiti a breve termine ai rifugiati.

Nel video condiviso sulla pagina Instagram di Ashton Kutcher, Mila Kunis ricorda le proprie radici. È infatti nata a Chernivtsi, in Ucraina, nel 1983 ed è arrivata in America all’età di 8 anni, nel 1991. La Kunis quindi ha espresso gratitudine nei confronti del paese che ha accolto lei e la sua famiglia, ma si è anche mostrata orgogliosa del paese in cui è nata.

È poi intervenuto Kutcher che a sua volta ha espresso ammirazione per chi ha deciso di combattere per il proprio paese ma ha anche mostrato la propria comprensione nei confronti di chi ha scelto di proteggere se stesso e i propri cari andando via dall’Ucraina ed è proprio a loro che la coppia ha deciso di destinare il proprio supporto economico.