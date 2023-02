Gioielli: le tendenze per la primavera-estate 2023

Una nuova stagione sta per iniziare ed è il momento di scoprire quali sono i gioielli in tendenza, da sfoggiare durante la primavera.

Una nuova stagione sta per iniziare ed è il momento di scoprire quali sono i gioielli in tendenza, da sfoggiare durante la primavera. Su Instagram ci sono già tantissimi consigli su quali gioielli possono essere più adatti a questa nuova stagione.

I gioielli in tendenza per la primavera 2023

Una nuova stagione sta per iniziare e ci sono già diverse nuove tendenze su cui puntare nell’ambito dei gioielli. Per dare un tocco finale ai propri look, solitamente si tende a puntare su scarpe, borse e altri piccoli accessori da abbinare, che possono rendere il proprio outfit ancora più adatto al risultato che si vuole ottenere, a seconda degli impegni e degli appuntamenti a cui bisogna presentarsi.

Non bisogna sottovalutare l’importanza dei gioielli, che aiutano a donare maggiore personalità agli abbinamenti quotidiani. Collane, bracciali, orecchini e anelli non hanno rivali per dare quel tocco più magico ad ogni look, ma è importante conoscere le tendenze e soprattutto saperle abbinare con l’outfit scelto. Ora che la bella stagione sta finalmente per arrivare ed è tempo di scoprire i nuovi trend, possiamo trovare nei gioielli dei perfetti alleati per rendere ancora più bello il proprio stile.

Sfogliando le bacheche di Instagram è possibile scoprire tantissimi gioielli che sembrano essere già in tendenza in vista della primavera, con tanti suggerimenti e tanti consigli utili per essere sempre alla moda.

Gioielli: le tendenze della primavera 2023

Dal ritorno delle perle, in formato oversize, agli orecchini con pendenti, passando per collane e chocker a catena, bracciali rigidi e bijoux tempestati di fiori colorati, la primavera sarà sicuramente una stagione scintillante. Le tendenze in fatto di gioielli sono:

Orecchini con pendenti : più lunghi sono, meglio è. Saranno i protagonisti dei look quotidiani della bella stagione, lunghi da arrivare fino alle spalle, come abbiamo già visto in qualche passerella. Ancora meglio se decorati con pietre bianche e preziose o con cristalli colorati;

: più lunghi sono, meglio è. Saranno i protagonisti dei look quotidiani della bella stagione, lunghi da arrivare fino alle spalle, come abbiamo già visto in qualche passerella. Ancora meglio se decorati con pietre bianche e preziose o con cristalli colorati; Collane e chocker a catena : tornano per la seconda estate consecutiva. In maglia grossa o fine, in oro o in argento, saranno la scelta giusta per dare un tocco di grinta e luminosità ai look della bella stagione;

: tornano per la seconda estate consecutiva. In maglia grossa o fine, in oro o in argento, saranno la scelta giusta per dare un tocco di grinta e luminosità ai look della bella stagione; Bracciali rigidi : stanno tornando di nuovo di moda, soprattutto nella versione sottile, magari abbinata ad altri braccialetti colorati. Sì anche ai modelli più grandi e vistosi, per dare un tocco di luminosità in più ad ogni look;

: stanno tornando di nuovo di moda, soprattutto nella versione sottile, magari abbinata ad altri braccialetti colorati. Sì anche ai modelli più grandi e vistosi, per dare un tocco di luminosità in più ad ogni look; Gioielli floreali : un’esplosione di vitalità e freschezza perfetta per la primavera. I fiori saranno i grandi protagonisti delle nuove linee di gioielli, con collane, anelli e orecchini che porteranno un tocco in più di romanticismo ad ogni look;

: un’esplosione di vitalità e freschezza perfetta per la primavera. I fiori saranno i grandi protagonisti delle nuove linee di gioielli, con collane, anelli e orecchini che porteranno un tocco in più di romanticismo ad ogni look; Perle oversize: tra i grandi trend che sono tornati a farsi notare, ci sono anche le perle, che per questa primavera saranno oversize, per esaltare ogni look scelto, sia quelli quotidiani che quelli più eleganti.

Sulle bacheche di Instagram potrete trovare moltissimi abbinamenti di questi gioielli di tendenza per la nuova stagione, da associare ai look di tutti i giorni, per renderli più luminosi e per dare un tocco in più al vostro stile.