Scopriamo insieme quali sono i gioielli da indossare in spiaggia durante l’estate 2023. Sul podio troviamo le conchiglie, le perline colorate, le cavigliere e i belly chains. Ci sono tantissime idee a cui ispirarsi per questa bella stagione.

Gioielli estate 2023, quali indossare in spiaggia? Consigli di stile

Sono tanti i gioielli che andranno di moda durante l’estate 2023, tra i più indossati soprattutto in spiaggia. Sicuramente abbiamo un ritorno delle conchiglie molto particolare, insieme a perle e perline, che sono diventate ormai dei veri e propri must. Via libera anche a jewels smaltati dai colori fluo, cavigliere e belly chains. L’estate è arrivata e i mesi estivi devono essere affrontati con le giuste scelte di stile, sempre in linea con i propri gusti, anche per quanto riguarda gli accessori e i gioielli. I vostri look da spiaggia potranno diventare davvero perfetti se deciderete di sfoggiare collane, bracciali e orecchini alla moda. Vanity Fair ha selezionato i gioielli in tendenza per l’estate 2023, quelli che tutti dovrebbero avere pronti da sfoggiare, soprattutto quando si va in spiaggia. Si tratta di gioielli che sicuramente vi doneranno uno stile molto più spensierato e fresco, soprattutto nelle giornate di relax e divertimento al mare.

I gioielli ideali per l’estate 2023, da indossare in spiaggia, sono tanti. Vanity Fair ha fatto una selezione di quelli che sicuramente saranno in tendenza durante questi mesi estivi. Tra questi troviamo: