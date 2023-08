Michelle Hunziker avrebbe tradito Tomaso Trussardi con Giovanni Angiolini. Questa è l’indiscrezione emersa a distanza di un anno dalla loro relazione. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla vita del medico.

Michelle Hunziker ha tradito Tomaso Trussardi con Giovanni Angiolini?

Per lungo tempo si è parlato della fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi e delle cause che li hanno spinti a separarsi, che ancora oggi sono sconosciute. Secondo alcune indiscrezioni, arrivate ad un anno di distanza, potrebbe esserci di mezzo un presunto tradimento con Giovanni Angiolini, il dottore con cui la conduttrice ha fatto coppia fissa per un po’ di tempo. Quest’anno Michelle Hunziker ha deciso di fare la nonna a tempo pieno. Nel suo passato ci sono due matrimoni, quello con Eros Ramazzotti e quello con Tomaso Trussardi, ma la conduttrice preferisce non parlare della parentesi con Giovanni Angiolini. Con i suoi due ex mariti è rimasto un rapporto bellissimo, anche per le figlie. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno ritrovato il loro legame e sono riuscite a trasformarla in un’amicizia fortissima. Michelle è riuscita a ricucire il rapporto anche con Tomaso Trussardi.

Qualche mese fa i due sono stati visti insieme al ristorante e tutti hanno pensato ad un riavvicinamento, ma in realtà non c’è stato nessun ritorno di fiamma. Nella didascalia Michelle Hunziker ha voluto precisare che si trattava di una “cenetta top fra ex”, dimostrando che sono ancora in ottimi rapporti. Il legame che sono riusciti a mantenere fa pensare che in realtà non ci sia stato nessun tradimento, ma qualche indiscrezione si è fatta insistente, insinuando che la conduttrice abbia realmente tradito il marito con Giovanni Angiolini. I due erano stati paparazzati diverse volte in Sardegna e poi a Milano. Ci sono voci che confermano che i due hanno iniziato a frequentarsi dopo la fine del matrimonio tra la Hunziker e Trussardi, mentre altre farebbero intendere che l’inizio del loro rapporto sia antecedente alla loro rottura. Ovviamente si tratta solo di voci e ancora oggi non è del tutto chiaro neanche il motivo della fine della relazione tra la conduttrice e il dottore.

Giovanni Angiolini, chi è: età e vita privata

Giovanni Angiolini è nato il 13 gennaio 1981 a Sassari. Pesa 80 kg ed è alto 1 meteo e 86, con un fisico scolpito e gli occhi chiari. Lavora come medico, dopo una laurea in Medicina e Chirurgia e una specializzazione in ortopedia. Proprio un anno fa ha aperto uno studio ortopedico ad Olbia, insieme al fratello, anche lui medico. Inoltre, è un ex concorrente del Grande Fratello, nell’edizione del 2015. Ha abbandonato in anticipo la casa per tornare a lavorare alla sua professione principale. Ha tenuto anche la rubrica Dottor G nel programma I Fatti Vostri e diverse ospitate in trasmissioni dedicate alla salute, come Buongiorno Benessere. Ha scritto anche il libro Il mio metodo wellness. I quattro pilastri per un corpo sano, tonico e senza dolori nel 2020. È nato da padre operaio e madre segretaria e ha due sorelle, Lisa e Stefania, e un fratello, Paolo. Sin da giovane, infatti, Giovanni avrebbe fatto di tutto per rendersi indipendente economicamente dai genitori, che non vivevano condizioni economiche particolarmente buone. Prima di entrare al Grande Fratello è stato legato per 13 anni alla stessa donna. Ha avuto anche una breve storia con Giulia Salemi, durata solo un mese e mezzo. Tutti ricorderanno la sua storia con Mary Falconieri, iniziata all’interno del reality show. Angiolini ha avuto anche una storia con la modella e coach fitness spagnola Nieves Bolos.