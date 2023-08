Michelle Hunziker durante le vacanze ha optato per i capelli effetto bagnato, perfetti per questa stagione. Di questo parleremo all’interno di questo articolo.

Michelle Hunziker opta per i capelli effetto bagnato: il wet look è lo styling d’eccellenza per l’estate 2023

Durante le sue vacanze, la showgirl svizzera Michelle Hunziker ha optato per i capelli effetto bagnato, scelta che si è rivelata azzeccatissima. Il wet look è infatti lo styling d’eccellenza per questa calda estate 2023. Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi e i tanti impegni lavorativi, per Michelle Hunziker è giunto il tempo delle meritate vacanza. La bella Michelle, anche in vacanza, risulta essere sempre impeccabile, non solo nei vari outfit ma anche per quanto riguarda la chioma. Sul profilo ufficiale di Instagram della neo nonna Michelle Hunziker, c’è la foto del wet look, dalla quale si può prendere ispirazione, anche perché semplice da realizzare e a basso mantenimento, l’ideale quindi per la stagione estiva nella quale c’è voglia di tutto tranne che passare ore e ore a sistemare i capelli. Sopra la fronte e sulle tempie abbiamo l’effetto pettine con le ciocche compatte all’indietro. Il wet look scelto dalla conduttrice televisiva è aderente alla testa e senza volume.

Capelli effetto bagnato: come si realizzano?

I capelli effetto bagnato possono essere sia aderenti, come quelli di Michelle Hunziker, oppure voluminosi e spettinati. In estate è sicuramente un look su cui puntare, anche perché la voglia di usare piastra e phon è davvero poca. Ma, come si realizzano i capelli effetto bagnato? Vediamolo insieme.

Pettinare i capelli: dopo aver lavato accuratamente i vostri capelli e usato il balsamo, lasciandolo in posa un paio di minuti in più del solito, è il momento di prendere in mano il pettine, o una spazzola per capelli bagnati, al fine di eliminare ogni nodo e rendere i capelli disciplinati.

dopo aver lavato accuratamente i vostri capelli e usato il balsamo, lasciandolo in posa un paio di minuti in più del solito, è il momento di prendere in mano il pettine, o una spazzola per capelli bagnati, al fine di eliminare ogni nodo e rendere i capelli disciplinati. Asciugare i capelli all’aria: una volta pettinati i nostri capelli bisogna lasciarli asciugare all’aria, vietato l’uso del phon, fino a quando non saranno solamente leggermente umidi.

una volta pettinati i nostri capelli bisogna lasciarli asciugare all’aria, vietato l’uso del phon, fino a quando non saranno solamente leggermente umidi. Applicare gel, cera o olio: sui capelli ancora leggermente umidi è il momento di applicare il prodotto che serve per ottenere il finish che si desidera, un gel, una cera o dell’olio. Questo prodotti renderanno la vostra chioma umida per un effetto bagnato davvero impeccabile!

Il wet look non è solamente per chi ha i capelli lisci, ma può essere ricreato anche da coloro che di natura hanno i capelli mossi e ricci. Il procedimento è più o meno lo stesso, quando si pettinano i vari ricci è importante indirizzarli quando sono ancora bagnati al fine di dare volume nei punti giusti. L’ideale è utilizzare una schiuma o una mousse per ottenere dei capelli effetto bagnati impeccabili.

Capelli effetto bagnato: a chi stanno bene?

I capelli effetto bagnato, come quelli di Michelle Hunziker, aderenti alla testa, sono adatti soprattutto per tutte coloro che hanno un viso regolare e simmetrico. Per le altre si può comunque provare questa tecnica e vedere come sta, sennò il consiglio è optare per un effetto bagnato più naturale e tendente al mosso. In poche parole il modo migliore per sapere quale tipo di acconciatura ci sta meglio è quello di provarle tutte e poi decidere.