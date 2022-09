La coppia Michelle Hunziker-Giovanni Angiolini, è stata una delle più chiacchierate di questa estate. Terminato il matrimonio con Tommaso Trussardi, la bella conduttrice era stata paparazzata con il medico in Sardegna, poi la rottura sopraggiunta nelle scorse settimane e il ritorno a Milano pronta per rimettersi al lavoro, non prima di dedicarsi al sue bimbe Sole e Celeste.

Con la maggiore Aurora era stata anche a Disneyland Paris.

Michelle Hunziker, Giovanni Angiolini tenta di riconquistarla

Eppure pare che Angiolini non si dia dato per vinto e anzi, sia intenzionato a riconquistare il cuore della conduttrice. In alcune recenti stories che aveva pubblicato su Instagram, Angiolini aveva condiviso alcuni messaggi che avevano come filo conduttore l’amore, impossibile non pensare che si possa essere trattato in qualche modo di dolci messaggi rivolti a Michelle.

Le Instagram stories di Giovanni Angiolini

Una delle due stories condivise aveva come sottofondo “Promises” di Chris Cornell, una bellissima canzone che, chi la conosce, sa che parla di promesse, ma sopratutto di ricordi di un amore che non c’è più: “E una promessa che hai fatto, Una promessa che rimane sempre, Non importa il prezzo, Una promessa di sopravvivere, Perseverare e prosperare, Come abbiamo sempre fatto”, è quanto recita il ritornello.

Altrettanto significativa la condivisione di una intervista fatta a Giorgio Armani dove lo stilista, sempre parlando dell’amore affermava: “L’amore è una cosa incredibilmente importante.

Avere una persona con cui condividere un’emozione, un film, il successo di una sfilata, un viaggio”.