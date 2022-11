Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme? I pettegolezzi sul presunto ritorno di fiamma non si placano. I due sarebbero stati in vacanza insieme sulle Dolomiti.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: fuga d’amore sulle Dolomiti?

I pettegolezzi sul presunto ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non si placano.

I due sarebbero fuggiti sulle Dolomiti, per una vacanza romantica. Ad alimentare questo mistero sarebbe la stessa showgirl svizzera, che avrebbe condiviso qualche indizio social, con le foto della vacanza in famiglia, probabilmente anche insieme alle figlie Sole e Celeste. Ai fan non è sfuggito il dettaglio che insieme a loro era presente anche Odino, il cane di Tomaso Trussardi. Gli indizi social della fuga d’amore non sono passati inosservati.

Gli indizi sul presunto ritorno di fiamma

Michelle Hunziker ha condiviso sui social molti scatti della sua vacanza, mentre Trussardi non ha pubblicato nulla. I principali indizi sono stati la presenza del cane e una foto sospetta con due boccali di birra. Secondo quanto riportato da Today, il segreto della fuga d’amore sarebbe stato svelato per una foto che ha pubblicato l’hotel in cui i due avrebbero alloggiato, ovvero l’hotel Fanes di San Cassiano.

L’hotel ha condiviso uno scatto con Tomaso Trussardi. Gli indizi sono sempre di più e vanno tutti nella direzione di un ritorno di fiamma.