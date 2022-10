Michelle Hunziker sul ritorno di fiamma con Tomaso

Per la prima volta, Michelle Hunziker ha parlato del ritorno di fiamma con il marito Tomaso Trussardi. La conduttrice non si è sbilanciata molto, ma ha chiaramente ammesso che le “è sfuggito qualcosa”.

Intervistata dal settimanale tedesco Bunte, Michelle Hunziker ha rotto il silenzio sul ritorno di fiamma con il marito Tomaso Trussardi.

La conduttrice svizzera non ha confermato o smentito il riavvicinamento, ma ha usato termini che fanno intendere il lieto fine. Ha sottolinato che “tutto è possibile in amore“, anche che due persone, dopo un periodo di distacco, riescano a capire gli errori del passato.

Michelle ha dichiarato:

“Tutto è possibile. In amore, anche l’impossibile può succedere. Ora ho 45 anni e so che il bianco e nero non esiste. (…) Le persone emotivamente intelligenti sanno quanto sia importante avvicinarsi l’un l’altro in amore. (…) Certamente mi è sfuggito qualcosa nel mio matrimonio, altrimenti non ci saremmo lasciati”.