Riavvicinamento in corso tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Sembra che la conduttrice svizzera abbia deciso di tornare sui suoi passi, tanto che alcuni indizi social hanno immediatamente attirato l’attenzione dei fan.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ci riprovano

Secondo il settimanale Chi, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ci stanno riprovando. Lo scorso gennaio, stupendo i fan, avevano annunciato la separazione. All’inizio dell’estate, la conduttrice svizzera è stata pizzicata con l’ex gieffino Giovanni Angiolini. Tutto sembrava procedere per il meglio, ma sul finire di agosto la passione si è spenta. Nel frattempo, l’imprenditore bergamasco è stato beccato con diverse donzelle, ma con nessuna sembrava una storia seria. Qualche giorno fa, però, Tomaso è apparso felice accanto a Ruzwana Bashir.

Sarebbe proprio quest’ultima lo scoglio più grande per la Hunziker.

Le indiscrezioni su Michelle e Tomaso

La rivista di Alfonso Signorini sostiene che Michelle sia decisa a riavvicinarsi all’ex marito. Trussardi, parecchio preso da Ruzwana, starebbe decidendo il da farsi. Secondo i beninformati, però, Tomaso non avrebbe alcuna intenzione di tornare con la Hunziker. Adesso nella sua vita c’è Bashir e lei sembra bastarle. Nonostante tutto, la conduttrice svizzera ha lanciato degli indizi social che i fan hanno subito notato.

Gli indizi social lanciati da Michelle

Quanti seguono la Hunziker sui social non hanno potuto fare a meno di notare alcuni dettagli. Come non accadeva da mesi, Michelle è tornata ad indossare la fede, segno che l’interesse nei confronti dell’ex marito è più vivo che mai. Inoltre, si è mostrata in compagnia del cane Odino, il cucciolo di levriero italiano di proprietà di Tomaso. Il riavvicinamento è nell’aria? Se dovessimo basarci sugli indizi, la risposta sarebbe senz’altro affermativa. E’ bene sottolineare, però, che né la Hunziker e né tantomento Trussardi hanno confermato o smentito il gossip.