L’imprenditore ed ex marito di Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi e la modella brasiliana Dayane Mello stanno infiammando il mondo del gossip. Cosa c’è tra loro? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Perché tutti parlano di Dayane Mello e Tomaso Trussardi?

La modella brasiliana naturalizzata italiana Dayane Mello e l’imprenditore bergamasco Tomaso Trussardi sono stati fotografati insieme durante l’evento “Premio Moda Città Dei Templi Edizione VII“, che si è svolto nella città di Paestum, in Campania, lo scorso 29 luglio. L’ex marito di Michelle Hunziker ha partecipato all’evento per ricevere un premio legato al suo ruolo manageriale nell’industria della moda, mentre Dayane Mello era presente in veste di madrina. Durante il backstage dell’evento i due sono stati immortalati in una foto pubblicata poi sui social da parte di Gionathan Contino, l’hairstylist dell’evento. Nella foto in questione c’è Tomaso che tiene in braccio l’ex gieffina vip. Dalla foto si percepisce un certo feeling tra i due, molti infatti hanno subito pensato a un flirt tra i due. Al momento pare che si sia trattato solo di un momento di svago e leggerezza, e che tra Tomaso Trussardi e Dayane Mello non ci sia nessuna storia, almeno per il momento. Inoltre, durante le foto ufficiale dell’evento, Dayane Mello ha tenuto in braccio Odino, il levriero che Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker continuano giustamente a condividere. Come detto poc’anzi, al momento nulla fa realmente pensare a una storia tra Trussardi e la Mello, i due infatti risultano ancora single, nessuno dei due infatti pare abbia trovato ancora una persona con la quale intraprendere una nuova storia d’amore.

Gli ex di Tomaso Trussardi e Dayana Mello

Nonostante in giro per il web si parla di un possibile flirt tra Tomaso Trussardi e Dayane Mello, al momento pare che non ci sia nulla di vero, gli scatti che gli hanno visti insieme non sarebbero niente di più che legati a un momento di leggerezza e di svago. L’imprenditore lombardo Tomaso Trussardi è stato sposato per 10 anni con la showgirl svizzera naturalizzata italiana Michelle Hunziker, dalla quale ha avuto due bambine, Sole e Celeste. La fine del loro matrimonio è stata annunciata lo scorso anno. Recentemente la conduttrice di Mediaset è tornata a parlare del divorzio con Trussardi: “dire che le mie figlie non hanno sofferto per la separazione sarebbe falso. Sono figlia di separati anche io e so bene che è un dolore immenso. Come so che non si smette mai di sperare, fino all’ultimo giorno della nostra vita, che mamma e papà tornino insieme. Ma conta anche come ti separi. Le mie figlie le ho accompagnate, per tutte loro il padre resta un principe.” Anche Michelle Hunziker, dopo il flirt con il medico Giovanni Angiolini pare sia single.

Dayane Mello è stata legata dal 2013 al 2017 con il modello italiano Stefano Sala, dal quale ha avuto una figlia, Sofia. Dal 2017 al 2019 ha invece avuto una relazione con Carlo Gussalli Berretta.

Le voci su una storia Trussardi-Mello sono intriganti, ma a oggi non c’è nulla di concreto tra i due.