Michelle Hunziker a Verissimo anticipa la primavera con il tubino nero

Chi non vorrebbe un tubino nero nel guardaroba? È uno dei grandi classici fashion per eccellenza e nonostante possa apparire “banale”, è in realtà un must have per ogni stagione. Ce lo insegna anche Michelle Hunziker, che nel salotto di Verissimo di Silvia Toffanin ha sfoggiato un look total black già proiettato verso la primavera 2023.

Il tubino nero di Michelle Hunziker è la tendenza primaverile per eccellenza

Impossibile non innamorarsene: il tubino nero è lo specchio dell’eleganza più estrema che, nella sua semplice raffinatezza, riesce sempre a colpire nel segno. In apparenza semplice e quasi “banale”, il tubino nero è in realtà un capo di abbigliamento senza tempo, in grado di adattarsi a ogni stagione e a ogni situazione. Versatile, femminile e sensuale, il tubino nero conquista tutte in ogni sua forma.

Michelle Hunziker è stata ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo durante la puntata di domenica 19 febbraio 2023. Per l’occasione la conduttrice ha scelto un outfit impeccabile che non è rimasto esente da fotografie e tendenze. Per l’intervista, dunque, Michelle Hunziker ha optato per un outfit elegante ma allo stesso tempo molto frizzante, proprio per rispecchiare anche la sua adrenalinica personalità. Lo scollo è ampio, le maniche sono corte, la lunghezza è fin poco sotto le ginocchia e lo spacco è laterale.

Per quanto in realtà il modello sia semplice, lo scollo così ampio è riuscito a mettere in risalto tutta la luminosità del viso della conduttrice. La pelle di collo e spalle è scoperta e le linee sono femminili, eleganti e sensuali, ma non solo. Grazie al taglio del tubino Michelle Hunziker è riuscita a dare ancora più carisma alla sua immagine, contraddistinta dal biondo dolce dei suoi capelli (il suo nuovo taglio corto è già in tendenza per la stagione primaverile 2023) e dal suo sorriso sempre contagioso.

A rendere il look di Michelle Hunziker ancora più fresco e primaverile ci hanno pensato le décolleté scelte per l’intervista: rosso fuoco e tacco a spillo per un contrasto cromatico decisamente alla moda.

Come abbinare il tubino nero di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ci conferma che il tubino nero può letteralmente essere abbinato con qualsiasi cosa e risultare sempre e comunque impeccabile. La primavera 2023 sta per arrivare, dunque potrebbe essere una valida soluzione cercare di smorzare il nero dell’abito con accessori coloratissimi, proprio come ha fatto la conduttrice svizzera.

Puntare su scarpe colorate potrebbe essere un’ottima soluzione, ma anche scegliere gioielli ad hoc, borse in contrasto e capi di abbigliamento di diverso stile. Ad esempio, se non volete puntare troppo sulla formalità, l’idea di sovrapporre una felpa sportiva (se oversize tanto meglio) e abbinarvi un paio di sneakers si rivela sempre ottima. In questo caso, quindi, riuscirete a essere alla moda, chic e con quel pizzico di sportività casual che è sinonimo di freschezza.

A primavera anche il chiodo in pelle diventa un ottimo alleato: pensate al tubino nero, anfibi ai piedi e chiodo in pelle. Un look total black audace, giovanile e di spessore.

Michelle Hunziker ha lanciato una tendenza, ora è tempo di accoglierla e personalizzarla come più vi piace.