Per la prima volta Michelle Hunziker ha confessato tutto il suo dolore per la sua separazione da Tomaso Trussardi.

Ospite a Verissimo Michelle Hunziker ha rotto per la prima volta il silenzio sulla sua separazione da Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker: la separazione da Trussardi

Michelle Hunziker è stata ospite al salotto tv di Silvia Toffanin e per la prima volta ha parlato del suo ultimo divorzio, quello da Tomaso Trussardi.

I due hanno provato a mantenere rapporti amichevoli per il bene delle due figlie avute insieme, Sole e Celeste, ma la showgirl non ha fatto segreto di aver sofferto molto per l’addio all’imprenditore.

“È un grande dolore. Quando hai fatto un investimento emotivo, ci hai creduto tantissimo e poi quando questo progetto fallisce, è un dolore per tutti. È anche importante comprendere che il tempo guarisce tutto. Siamo bravi. Stiamo facendo il nostro percorso e l’obiettivo finale è quello che ho raggiunto oggi con Eros.

Ci vuole tempo ma siamo bravi”, ha dichiarato la showgirl che, nel frattempo, ha ristabilito un rapporto con il suo primo ex marito, Eros Ramazzotti, con cui presto diventerà nonna per la prima volta.

“È prontissimo a diventare nonno. Eros? Guai a chi me lo tocca. Noi siamo molto legati, ci vogliamo un bene dell’anima ed è bellissimo che sia così. Siamo maturati tutti e c’è la possibilità e la volontà di viversi come una famiglia genitoriale.

Siamo molto amici per me è importante la sua felicità e per lui è importante la mia”, ha confessato.

Tra poche settimane i due diventeranno nonni grazie alla figlia Aurora Ramazzotti, che aspetta il primo figlio insieme al fidanzato Goffredo Cerza.