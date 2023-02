Durante la puntata di Viva Rai 2 del 15 febbraio 2023 è arrivata anche Michelle Hunziker: sorridente e carismatica come sempre, la conduttrice televisiva ha sfoggiato anche un look decisamente primaverile che non è passato inosservato. Il suo tailleur, infatti, anticipa a tutti gli effetti la stagione calda e il colore è già entrato d’ufficio tra le tendenze.

Michelle Hunziker: il tailleur a righe ispira primavera

Dopo il tour de force notturno in occasione del Festival di Sanremo, il format di Viva Rai 2, il programma presentato da Fiorello in onda dal lunedì al venerdì, è tornato al suo solito orario. Nella puntata andata in onda mercoledì 15 febbraio 2023 tra i vari ospiti presenti è arrivata anche lei, Michelle Hunziker.

Con il suo carisma e con il suo sorriso contagioso, la conduttrice è entrata in scena in compagnia di Kata Follesa e Max Pezzali, con il quale si sono esibite in una performance canora divertente.

A stupire il pubblico, però, non è stata solo la vivacità di Hunziker e la sua incredibile professionalità. Ci si è messa anche la moda, altra protagonista di scena: Michelle Hunziker, infatti, si è esibita indossando un meraviglioso tailleur a righe in mood già primaverile.

Si tratta infatti di un tailleur coordinato a righe verde e turchese in satin. Il completo si compone di un pantalone dal taglio morbido decorato da una catena dorata legata su un fianco e da un blazer crop top molto fashion.

Quest’ultimo si compone di bavero in raso a contrasto in tinta unita sotto il quale Michelle Hunziker ha scelto di abbinare un lupetto total black. Il nero del lupetto è ripreso dalle scarpe, un paio di stivaletti con tacco medio e leggermente a punta.

Un look fresco e colorato che nonostante le fredde temperature del mattino e della sera, riesce a emanare una grandissima voglia di sole e di luce calda. Michelle Hunziker con il suo vistoso tailleur a righe anticipa così la primavera e colpisce in anticipo la tendenza, già entrata d’obbligo per la nuova stagione.

Il verde, il turchese, la vivacità delle cromie: Hunziker diventa la regina assoluta di stile e di tendenza. La conduttrice ha scelto di abbinarvi anche il nero, ma in realtà il completo a righe colorato potrebbe essere abbinato a blocchi di colore in contrasto, per rendere il tutto ancora più cool.

Come abbinare il tailleur a righe di Michelle Hunziker

Il completo pantalone e giacca crop che Michelle Hunziker ha sfoggiato nella puntata di Viva Rai 2 in apparenza potrebbe apparire di difficile abbinamento, ma in realtà è di per sé già un pezzo unico. In base alle temperature (la conduttrice lo ha abbinato a un lupetto per riparare il collo dal freddo) e in base anche all’occasione, il completo a righe può essere anche lasciato così, senza nulla sotto, per un effetto più sensuale e più fresco. Diversamente, si potrebbe pensare di abbinarlo a una lingerie in pizzo o a un crop top in trasparenza. Ai piedi sì a décolletés, sandali e, perché no, anche un bel paio di sneakers per un effetto più sportivo. Osate con i colori e puntate anche al contrasto cromatico: il color block è sempre una tendenza.