Michela Sturaro: chi è la moglie di Angelo Pintus

Michela Sturaro è sposata con Angelo Pintus da cinque anni e oltre ad essere sua moglie a breve diventerà anche mamma. Ebbene sì, i due presto diventeranno genitori. Cosa sappiamo sulla sua vita privata?

Michela Sturaro: il matrimonio con Angelo Pintus

Michela Sturaro è la moglie di Angelo Pintus. Sulla sua data di nascita e luogo non si sa nulla ma quello che si sa è che lei e Angelo Pintus sono legati da tantissimi anni insieme. La loro relazione ha subito una svolta il 10 settembre 2016 quando il comico le ha fatto la proposta di matrimonio durante il suo show all’arena di Verona. Il 9 settembre 2017 la coppia si è unita in matrimonio e il ricevimento è stato organizzato in un agriturismo vicini Ferrara, possibile paese d’origine della Sturaro.

Della sua sfera privata non conosciamo nessun particolare in quanto i due sono molto restii a parlare della loro intimità. Quello che sappiamo sulla moglie di Pintus è che è bionda ed è simpaticissima. Complice delle Iene, ha organizzato uno scherzo al marito mentre erano in vacanza alle Canarie. Pubblica sul suo profilo Instagram foto di momenti scherzosi della sua vita quotidiana che condivide insieme al marito.

Michela Sturaro e Angelo Pintus diventano genitori

Angelo Pintus diventa papà per la prima volta all’età di 47 anni. L’annuncio avviene durante un concerto a Taormina in cui il comico svela sia il sesso del nascituro che il nome. Sarà maschio e si chiamerà Rafael. Il nome è un omaggio a Raffaella Carrà, il personaggio a cui s è sempre ispirato e a cui era molto legato. Il protagonista di LOL-chi ride è fuori ha pubblicato sul suo Instagram un post in cui ringrazia la moglie per i cinque anni di matrimonio con una bellissima dedica. Lo stesso ha fatto la moglie. Pintus non aveva mai pensato di diventare padre ma la sua vita è cambiata dato l’inaspettato arrivo del piccolo Rafael.