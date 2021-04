Angelo Pintus è uno dei concorrenti del nuovo comedy show disponibile su Prime Video da aprile 2021, LOL: chi ride è fuori, condotto da Fedez e Mara Maionchi, insieme ad altri comici come Lillo, Caterina Guzzanti, Frank Matano. Vediamo qui di seguito chi è Angelo Pintus.

Chi è Angelo Pintus: vita e carriera

Classe 1975, Angelo Pintus nasce a Trieste il 21 maggio da padre di origine sarda e da madre di origini franco-liguri. Cresce e trascorre gran parte della sua infanzia e adolescenza tra Liguria, Francia e Trieste. Fin da piccolo mostra un grande interesse e una forte inclinazione per il mondo dell’intrattenimento e della comicità. Parte infatti giovanissimo per diventare un animatore Valtur.

Nei primi anni 2000 fonda insieme al collega e comico Max Vitale il duo Angelo & Max, esibendosi in numerosi sketch divertenti e imitazioni in televisione, molto spesso anche come ospiti al Maurizio Costanzo Show e a Buona Domenica. Però ben presto il duo si scioglie e Angelo inizia la sua carriera da solista.

Dal 2009 al 2015 fa parte del cast del programma Colorado, dove si esibisce in diversi numeri, mostrando anche il suo talento innato per le imitazioni. Sono infatti qui le sue prime apparizioni come imitatore di personaggi sportivi e del mondo dello spettacolo. Ed è proprio qui che si afferma sempre più tra il grande pubblico, consolidando il suo successo.

Successo che lo porta a creare dei suoi tour teatrali a partire dal 2013 come 50 sfumature di Pintus, Pintus @ Forum, Ormai sono una Milf, Pintus @ Arena, Destinati all’Estinzione. In poche ore, le date di tutti i suoi spettacoli sono esaurite, tant’è che il comico si vede “costretto” ad aggiungerne di nuove, confermando sempre il sold-out.

Nel 2021 è uno dei concorrenti del primo comedy show su Prime Video, LOL: chi ride è fuori.

Personaggi ed imitazioni

Tra i tanti personaggi ed imitazioni di Angelo Pintus, dobbiamo assolutamente citare: Belen Rodriguez, Barbara D’Urso, lo chef Antonino Cannavacciuolo, Ligabue, Eros Ramazzotti, Zlatan Ibrahimovic, Giuseppe Conte, Maurizio Costanzo, ecc.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si sa molto. Solo che durante un suo spettacolo all’Arena di Verona ha chiesto alla compagna Michela Sturaro di sposarlo. La coppia convola a nozze il 9 settembre 2017.