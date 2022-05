Il tradizionale corteo sulla famosa scalinata del Metropolitan Museum of Art di New York è anche un evento in cui sfilano coppie storiche e nuovi amori, sfoggiando entrambi dei look pazzeschi da lasciarvi senza fiato. Ma vediamo tutte tutte le coppie che hanno sfilato sul red carpet per il Met Gala 2022.

Met Gala 2022: tutte le coppie sul red carpet

Per la prima volta Chiara Ferragni e Fedez, hanno debuttato come coppia all’evento più atteso d’America. La coppia ha scelto abiti di Donatella Versace, scuri e coordinati. Il total black di Chiara è stato smorzato da gioielli in oro, mentre il total black di Fedez è smorzato dal bavero in oro della giacca.

Kim Kardashian e Pete Davidson

Kim Kardashian e il comico Pete Davidson, hanno sfilato insieme sul red carpet, sfoggiando dei look meravigliosi. Lei in un abito vintage, indossato a sua volta da Marylin Monroe nel 1962 e lui in un abito total black. I due stanno insieme da pochi mesi.

Joe Jonas e Sophie Turner

In attesa del loro secondo figlio, Joe Jonas e Sophie Turner, hanno sfilato sul red carpet, indossando due abiti creati per loro da Louis Vuitton.

Brooklyn and Nicola Peltz Beckham

I giovani sposi, Brooklyn Beckham and Nicola Peltz hanno partecipano al Met Gala 2022. Nicola Peltz Beckham in abito Valentino e Brooklyn Beckham con look total white di Valentino.

Travis Barker e Kourtney Kardashian

La coppia più chiaccherata del momento, Travis Barker e Kourtney Kardashian, hanno sfilato come coppia sul red carpet inThom Browne.

Blake Lively e Ryan Reynolds

Come ogni anno la coppia più attesa del momento è la storica coppia formata da Blake Lively e il marito Ryan Reynolds. Entrambi bellissimi, hanno sfilato lei in un vestito innovativo dell’atelier Atelier Versace e lui in un abito in velluto di Ralph Loren.

Francesco Carrozzini e Bee Carrozzini

La figlia di Anna Wintour, Bee Carrozzini , è vestita di pizzo nero accanto al partner Francesco Carrozzini , figlio della defunta direttrice di Vogue Italia, Franca Carrozini.