Il Met Gala, come ogni anno, ha richiamato l’attenzione degli appassionati di moda – e non solo. Quest’anno il dress-code voleva richiamarsi alla Gilded Era e come ogni anno, c’è chi ha rispettato le regole e chi no.

Anche i Ferragnez hanno partecipato al Met Gala 2022: scopriamo il loro look.

Met Gala 2022: il look dei Ferragnez

Ogni anno gli invitati sono tantissimi, tra cui l’amatissima coppia italiana composta da Chiara Ferragni e Fedez.

Il Met Gala è l’evento clou della moda americana, quindi partecipare è un passo importante soprattutto per Chiara. Chiara Ferragni era già stata presente, nel 2015, ma i due hanno debuttato come coppia in un’edizione importante, dopo i due anni di relativa pausa causati dalla pandemia.

Come abbiamo già detto, il tema è quello della Gilded Glamour e White tie. La Gilded Age, l’età dell’oro americana, tra 1870 e 1900.

Periodo di grande sviluppo industriale e tecnico, caratterizzato da esagerazione nei vestiti, negli accessori.

Chiara Ferragni

I due sono stati tra gli ultimi ad arrivare. Hanno scelto abiti di Donatella Versace. Un abito nero per Chiara e dalle spalle scoperte e la scollatura asimmetrica. Il vestito è lungo e attillato, con uno spacco sulla gamba. La parte destra del vestito è di pelle, come i lunghi guanti neri. Il resto del vestito è arricciato. I dettagli dorati, come il collier, i bracciali e gli orecchini grandissimi, smorzano un effetto altrimenti troppo dark. I sandali sono neri e con listini.

Per i capelli ha scelto un look semi-raccolto, con la lunghezza lasciata libera, arrivando a mezzo busto. Una mezza coda di cavallo tiratissima con la riga in mezzo, con effetto lifting che rende ancora più intensi gli occhi incorniciati da un trucco smokey eye sul tono dell’oro e bronzo, che riprende i gioielli appariscenti.

Fedez

Fedez invece ha indossato un tipico smoking, ma giusto in tema. Lo smoking infatti nasce proprio nella Gilded Age. La camicia è bianca e il panciotto nero, illuminato da bottoni dorati e bavero dorato in paillettes in tinta con gli accessori della moglie. Al posto della cravatta un papillon nero. Le scarpe di Fedez sono anch’esse nere, ma lucide.