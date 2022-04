Il Met Gala è l’evento mondano più interessante e atteso d’America. Quest’anno ritorna il 2 maggio 2022 al Metropolitan Museum of Art di New York. Ecco tutto quello che sappiamo sul Met Gala e il dress code del 2022.

Met Gala 2022

Il Met Gala chiamato anche Met Ball o Costume Institute Gala, è una cerimonia annuale che celebra la moda. È un evento molto importante di raccolta fondi a beneficio del Costume Institute del Metropolitan Museum di New York. Il Met Gala è nato per la prima volta nel 1948, come apertura dell’annuale mostra a tema fashion del Metropolitan Museum di New York, grazie a Diana Vreeland, storica e famosa caporedattrice di Vogue che lo rese un evento molto importante.

A metà degli anni ’90, quando la direzione di Vogue passò nelle mani della mitica Anna Wintour, la nuova redattrice lo ha reso un evento popolare, lussuoso e di successo degno rivale della serata degli Oscar. Ogni anno c’è un tema diverso scelto dalla Costume Institute. Ed è proprio sulla base del tema, centro nevralgico dell’evento, che gli invitati dovranno adeguarsi al tema, adottando il perfetto dress code.

Met Gala 2022: il dress code

Migliaia di celebrites internazionali sfilano lungo il tappeto rosso del Metropolitan Museum, accompagnati dai loro stilisti che per una notte diventano portavoce della loro arte. Quest’anno come ha dichiarata Vanessa Friedman, celebre giornalista fashion director del New York Times, il Met Gala sarà “molto agghindato”. Infatti, all’inaugurazione della mostra In America: An Anthology of Fashion e il tema del dress code è Gilded Glamour. Gilded Glamour significa letteralmente Glamour dorato, il colore protagonista su cui la mostra punta è l’oro, simbolo della rinascita e del cambiamento culturale. Siamo pronti a vedere, dopo due anni di pandemia, ad un evento sfarzoso, glamour e dorato con magnifici vestiti con corsetti, guanti lunghi e gonne ampie con balze. Quest’anno la mostra fa un salto indietro nel passato per mostrare l’origine della moda a New York. L’epoca che ha ispirato quest’anno la Costume Institute è la Gilded Age, periodo che va dal 1870 al 1900, anni in cui l’industrializzazione si sviluppava sempre di più e New York iniziava a cresce e prosperare. La serie che meglio descrive quest’epoca e appunto The Gilded Age, creata da Julian Fellowes che narra proprio di questo periodo.

Presentatori della serata

Quest’anno il Met Gala che va in scena il 2 maggio 2022, verrà presentato da Blake Lively e Regina King insieme a Ryan Reynolds e Lin-Manuel Miranda, attori magnifici e splendidi che verranno supervisionati da Anna Wintour, Tom Ford e Adam Mosseri, presidenti onorari dell’evento.