Dall’Umbria ad X Factor 2020, i Melancholia è la band composta da Benedetta Alessi, la voce del gruppo, Filippo Petruccioli alla chitarra e Fabio Azzarelli al synth. I tre giovanissimi hanno raggiunto i live convincendo tutti con il loro singolo Leon.

Ma scopriamo di più su questo gruppo, che insieme ad altri, sta partecipando a questa edizione di X Factor.

Chi sono i Melancholia: curiosità e storia della band

I Melancholia si formano a Foligno (Umbria) nel 2015 ed è composto da Benedetta Alessi, Fabio Azzarelli e Filippo Petruccioli. Hanno iniziato facendo cover, come quasi ogni artista che si affaccia al mondo della musica, ma non appena si sono sentiti pronti hanno iniziato a comporre la loro musica e per farla conoscere hanno partecipato a diversi contest.

Ad agosto 2018, per esempio, partecipano all’Emergenza Festival, qualificandosi primi su 1700 partecipanti.

A luglio del 2020 hanno annunciato l’uscita imminente del loro album in studio, sotto l’etichetta della Urban Records e la supervisione di Mauro Formica. Ma cosa si sa dei componenti della band?

Benedetta Alessi

Classe 1998, Benedetta Alessi spinta dalla madre ha cominciato a cantare da molto piccola, e dopo un periodo di pausa dalla musica ha ripreso questa sua passione nel 2015 circa quando insieme a Fabio Azzarelli e Filippo Petruccioli ha fondato i Melancholia. A 19 anni si è iscritta all’Accademia di Belle Arti, ma un’altra sua grande passione, è il calcio. Benedetta ha infatti iniziato a rincorrere il pallone a 11 anni, diventando difensore della Grifo Perugia dal 2013 al 2017.

Filippo Petruccioli e Fabio Azzarelli

Di Filippo Petruccioli non si hanno molte notizie. Ciò che si sa è che è stato l’ultimo componente ad entrare nella band. Mentre Fabio Azzarelli è originario di Trani, anche se attualmente vive a Spello. Ha frequentato il liceo scientifico per poi proseguire gli studi all’Università di Perugia, intraprendendo il corso di Laurea in Economia e Cultura dell’Alimentazione.

I Melancholia: dall’origine del nome al genere musicale

Pare che il nome della band sia nato a caso sfogliando un libro di filosofia è uscita la parola Melancholia che rispecchia il loro genere musicale. Questa nasce dalla contaminazione di diversi generi che vanno dal cantautorato italiano al rock degli anni ’80, con una base elettronica e qualche incursione del genere rap. Gli stessi componenti della band hanno gusti musicali molto diversi tra loro, ed è forse qui che risiede il loro punto di forza, poiché hanno saputo legare le loro sonorità preferite, creando qualcosa di nuovo.

I Melancholia amano sperimentare ed esprimere le loro emozioni non solo mettendole in musica, ma anche lavorando sulle sonorità della musica stessa. Nulla è lasciato al caso, o se è lasciato al caso c’è comunque un motivo. Forse è anche per questo che il giudice Manuel Agnelli, leader degli Afterhours, ne è rimasto colpito.

