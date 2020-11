Sguardo profondo, corpo ricoperto di tatuaggio e tanta voglia di esprimersi con la musica: ecco chi è Blind, rapper di X Factor.

Blind: chi è?

Blind è lo pseudonimo scelto dal rapper Franco Popi Rujanin, protagonista dell’edizione 2020 di X Factor, il talent musicale in onda su Sky.

Fa parte del team Under uomini capitanato da Emma Marrone, insieme al giovanissimo cantautore Filippo Santi e a Blue Phelix.

Blind in inglese vuol dire cieco e proprio per questo è stato scelto come nome d’arte da Franco, che vuole in questo modo non guardare alle critiche e andare oltre agli ostacoli. Ha iniziato ad appassionarsi di musica da adolescente, a soli 16 anni e da allora non ha più smesso.

Franco Popi è nato a Ponte San Giovanni, la prima periferia di Perugia, luogo definito dal cantante come “postaccio”. L’adolescenza è stata per lui un momento complicato e difficile, in cui spesso ha perso la retta via e si è sentito smarrito. Tra le esperienze che l’hanno maggiormente segnato ci sono sicuramente i giorni in cui spariva di casa per andare con persone più grandi di lui e poco raccomandabili.

Dietro al suo aspetto esteriore da duro, si cela infatti un animo fragile che ha bisogno di uscire ed essere compreso.

Altro non si sa sulla sua vita privata. Chi non vuole perdersi gli aggiornamenti su di Blind può seguire il suo profilo Instagram, che ha giù 90 mila followers.

X Factor 2020

X Factor è per Blind non solo un trampolino di lancio, ma anche e soprattutto un riscatto verso la sua vita e le situazioni passate.

Durante le audizioni, Blind ha conquistato il si di tutti e 4 i giudici (Emma Marrone, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika) esibendosi con il singolo Cuore Nero, dedicato a una sua ex fidanzata. Il video delle audizioni ha su Youtube più di 2 milioni di views, mentre la clip ufficiale della canzone ha già ottenuto più di 800 mila visualizzazioni.

Durante i bootcamp porta il brano Cicatrici e anche in questo caso l’approvazione dei giudici non manca.

Nel corso del primo live di X Factor, Blind ha portato sul palco nuovamente il brano Cuore Nero, ricevendo nuovamente i complimenti e l’approvazione dei giudici e del pubblico.