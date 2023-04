Maxima d’Olanda, regina di stile al Salone del Mobile: il prezzo del trench bucato

Maxima d’Olanda è arrivata a Milano per il Salone del Mobile 2023. La Regina ha sfoggiato un trench colo cammello con grandi buchi che non è di certo passato inosservato. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più su questo particolare capo.

Maxima d’Olanda: il trench coi buchi indossato al Salone del Mobile 2023

Il Salone del Mobile 2023 è ufficialmente partito e terminerà il prossimo 23 aprile. Come ogni anno non mancano i visitatori famosi provenienti da tutto il mondo, ma a fare scalpore sono in particolare i reali europei. Dopo Mary di Danimarca, che si è presentata indossando una meravigliosa gonna bicolor, è il turno di Maxima d’Olanda. La sovrana di origine argentina è atterrata a Milano per osservare da vicino le esposizioni dei designer olandesi. Il giro è iniziato dal parco urbano progettato dall’architetto paesaggista olandese Petra Blaisse, proseguendo poi con una passeggiata insieme all’architetto Stefano Boeri, lungo il quartiere Isola, e finendo con la visita al Bosco Verticale. Per questa occasione la Regina d’Olanda ha sfoggiato un look primaverile davvero sorprendente, che ha lasciato tutti senza fiato. Maxima ha optato per un trench color cammello pieno di maxi buchi bordati col metallo. Un capo decisamente eccentrico che la Regina ha indossato meravigliosamente. Il trench è firmato Claes Iversen, stilista danese trapiantato in Olanda. Questo copricapo non passa certo inosservato, soprattutto per i grandi cerchi rifiniti in oro. Il modello è lungo, arriva infatti oltre le ginocchia e presenta una cintura in vita. Non è la prima volta che Maxima d’Olanda indossa un capo “bucato”. Nel 2021 infatti, per la visita di Stato a Oslo, la Regina d’Olanda aveva indossato un abito da sera, sempre di Claes Iversen, con buchi bordati di cristalli dorati per un effetto vedo non vedo.

Il trench indossato da Maxima d’Olanda per il Fuorisalone è sicuramente in linea con la design week, oltre a confermare quanto la Regina prediliga outfit creativi, ma allo stesso tempo raffinati ed eleganti.

Maxima d’Olanda: l’outfit scelto per il Salone del Mobile 2023

Come detto precedentemente, il look scelto da Maxima d’Olanda per il Saolne del Mobile 2023 non è certo passato in osservato. Oltre al trench color cammello con maxi buchi, di cui non si conosce il prezzo, la Regina d’Olanda ha indossato un elegante completo, casacca e pantaloni a palazzo, a contrasto, di un color azzurro acceso, visibile appunto grazie ai buchi presenti nel trench. Il colore scelto richiama subito l’idea di primavera ed estate, oltre che a mettere di buon umore solo a guardarlo. Anche gli accessori scelti non sono certo passati inosservati, a cominciare dalla clutch in oro lucido, firmata Begum Kahn, modello Evil Eye, al costo di ben 3.192 euro. Per quanto riguarda le scarpe, Maxima d’Olanda ha scelto un paio di scarpe col tacco beige firmate Ferragamo. Gli occhiali indossati dalla Regina d’Olanda sono firmati Cartier, e costano 819 euro, mentre come gioielli, Maxima ha scelto un paio di orecchini grandi a cerchio in oro giallo, che fanno da pendant con i buchi del trench.