Tra le tendenze moda pantaloni autunno inverno di quest’anno, i panta palazzo sono il modello più particolare, quel tocco in più che non guasta. Pratici, versatili e super stilosi, sono i veri protagonisti dei look, da indossare in diverse occasioni, sia di giorno che di sera, e con diversi tipi di scarpe.

Vediamo qui di seguito i migliori outfit con i pantaloni palazzo e come abbinarli con le calzature.

Pantaloni palazzo: il must di stagione

I pantaloni palazzo potrebbero sembrare una tipologia di pants ricercati e non adatti a tutte. In teoria sì, in pratica no. Nel senso che sì nascono come alternativa ai classici jeans, ne prendono spunto per comfort e versatilità ma se ne differenziano per vestibilità. Infatti, non sono indicati proprio per tutte le fisicità, sono pensati invece per chi ha un fisico a triangolo o a pera.

Ma non è detto che non vadano bene per le persone più bassine: anzi, slanciano la figura, valorizzandola. E per le stanghe? Sono perfetti! Infine, a chi non stanno benissimo, si può optare per soluzioni alternative, molto similari, che lo stesso hanno una vestibilità comoda, morbida e leggermente ampia.

Pantaloni palazzo: come abbinarli?

Al di là del fatto che sono un modello molto carino e versatile, perfetto per ogni stile ed occasione, la domanda più gettonata è: come abbinarli? Sono tanti i modi su come indossarli, sia con sneakers che stivaletti e persino classiche décolleté.

E per quanto riguarda camicie, t-shirt e maglioni, la risposta è “con qualsiasi cosa”. Ovviamente la scelta e i vari abbinamenti dipendono da quali sono le occasioni d’uso, le specifiche esigenze e soprattutto dai propri gusti. Vediamo qui di seguito qualche esempio di look a cui ispirarsi:

Con i bikers

Partiamo da un look super attuale e indicato per questa stagione: pantaloni palazzo e bikers. Il look nella foto è semplice ed elegante allo stesso tempo, l’ideale per l’ufficio, una riunione di lavoro o per un’uscita informale.

Ma ci si può abbinare qualsiasi cosa e giocare anche con gli accessori e il mood cambia completamente. Se non amate i bikers, ci potere aggiungere dei semplici stivaletti bassi ton sur ton.

Con le sneakers

Altro look versatile, sportivo ma super stiloso è costituito da pantaloni palazzo in denim o con motivo a fantasia e sneakers bianche. Consigliato per il tempo libero, una cena semplice oppure se il vostro ambiente di lavoro è molto informale. Volete renderlo ancora più cool? Abbinateci una felpa sportiva e una borsa di colore a contrasto.

Con stivaletti ton sur ton

Siete invece amanti dei look più curati e ricercati? Allora l’accostamento panta palazzo e stivaletti ton sur ton fa al caso vostro. Nella foto, abbiamo un outfit sui toni del bianco e del panna: per la giacca, potete giocare sulle stesse tonalità oppure osare con un colore a contrasto. Perfetto per una sera glamour!

Con le décolleté

E per finire, abbinate i pantaloni palazzo a delle classiche décolleté. Scegliete quelle che più vi piacciono sia per colore che modello. Un consiglio è di optare per uno a punta, in modo da far intravedere la scarpa sotto al pantalone, rendendo il look ancora più chic. Volete esagerare? Maxi t-shirt sopra e scarpe della stessa nuance del pantalone.