Max Bertolani, ospite di Pomeriggio 5, si è scagliato contro Pamela Prati. L’uomo, che 20 anni fa doveva sposare l’ex primadonna del Bagaglino, sarebbe disposto a perdonarla: lo vedremo come concorrente del GF Vip?

Nel corso di Pomeriggio 5, Max Bertolani ha parlato del suo matrimonio saltato con Pamela Prati. Anni fa, i due erano fidanzati e molto innamorati. Poi, un giorno la showgirl ha annunciato ai giornali le nozze. Max l’ha scoperto così e non l’ha presa benissimo. Nonostante tutto, era comunque disposto a giurarle amore eterno. Bertolani ha raccontato:

“Sì sono l’ex e quasi sposo. In realtà l’ho saputo per caso uscito dagli allenamenti. Si ho scoperto che era uscita una copertina di un giornale dove lei diceva che eravamo sposati . Tutti mi facevano le congratulazioni e mi dicevano che erano felici per noi. Io sono tornato a casa e le ho detto ‘ma che cavolo hai combinato?’. Lei mi disse ‘l’ho fatto perché così tutte le volte che la gente ci ferma e ci chiede se siamo sposati e vogliamo dei bambini, almeno smettono'”.

Max ha proseguito:

“Io le dissi che era matta. Scusa ma io che sono un cristiano cattolico, non poteva farmi una cosa del genere. Infatti le dissi ‘adesso ci andiamo a sposare davvero’. Poi però le cose non sono andate benissimo. Io questa donna l’ho davvero amata e protetta. Feci anche un appello in sua difesa e invece mi sono beccato una querela. Mi ha chiamato arrabbiata nera perché qualcuno le aveva riferito l’opposto di quello che avevo detto. (…) La cosa che mi fa indignare è quella che 20 anni fa quando io feci il comunicato per chiudere il rapporto si scatenò un’ondata contro di me di cattiverie. Ora ci si ridicolizza davanti a milioni di telespettatori. Perché fa così? Con me si è scatenata. Chi? Pamela! Questo Mark non esiste è un fantasma”.