Il 21 giugno 2023 hanno ufficialmente inizio gli Esami di Stato in Italia. Si tratta di una tappa molto importante nella vita dei ragazzi e delle ragazze, che vivono il passaggio dall’adolescenza alla maturità. Come hanno vissuto questa esperienza i vip italiani? Dalla politica al mondo dello spettacolo, scopriamo i voti delle grandi personalità italiane e vediamo più nel dettaglio che cosa hanno raccontato.

Maturità, il voto dei vip all’Esame di Stato: da Chiara Ferragni a Giorgia Meloni

La scuola è un luogo che unisce e che, a prescindere dallo stato sociale, ci pone tutti e tutte sullo stesso piano. Grazie alla scuola cresciamo, impariamo e viviamo grandi emozioni in vista del passo verso la maturità. In occasione dell’inizio degli Esami di Stato 2023, è curioso scoprire come alcuni dei vip italiani hanno vissuto quel grande momento, voti compresi.

Sono molte le celebrità italiane che nel corso del tempo hanno voluto raccontare la loro personale esperienza in merito alla maturità. Ad esempio, Federica Pellegrini, nota sportiva vincitrice di numerose medaglie nel nuoto, ha raccontato di avere superato gli esami con 75/100: «Ricordo la tanta emozione, e forse per me lo step più difficile è stata la terza prova». Rimanendo nel campo sportivo, Giorgio Chiellini ha invece conseguito il diploma scientifico con una votazione piuttosto alta: per lui un 92/100, una grand soddisfazione. Mario Balotelli, invece, ha ottenuto una votazione agli esami di Stato pari a 60/100.

Spostandosi verso il mondo della politica, sono molte le persone che si sono domandate con quale voto Giorgia Meloni sia uscita dalle scuole superiori. La Presidente del Consiglio, per chi non lo sapesse, ha conseguito la maturità linguistica con il massimo dei voti, ossia 60/60. Punteggio ottenuto anche per Matteo Renzi e per Giuseppe Conte. Luigi Di Maio e Maria Elena Boschi, invece, hanno ottenuto un 100/100.

Altro campo, altri voti: andando verso il magico mondo dello spettacolo, sono diversi gli artisti e gli influencer italiani che hanno reso noto il loro voto della maturità. Si parte con l’iconica Chiara Ferragni, che portò a casa il diploma classico con votazione 78/100. Grande soddisfazione anche per Maria De Filippi, che è uscita dalla scuola superiore con un bel 52/60. Tiziano Ferro, invece, ha raggiunto un soddisfacente 55/60, mentre Diana del Bufalo, ex concorrente di Amici e attrice di teatro, ha conseguito la maturità con un 60/100, come Balotelli. Andrea Delogu, invece, ha parlato dell’Esame di Stato come un’esperienza totalmente stressante, tant’è che si portò a casa un 36/60 (liceo scientifico indirizzo informatico): «Appena finito mi si alzò la febbre a 38 per quanto ero tesa».

Maturità, alcuni vip hanno abbandonato la scuola prima dell’Esame di Stato

Accanto ai vip che hanno conseguito la maturità, ce ne sono altri che, al contrario, hanno scelto di abbandonare la scuola proprio prima dell’esame finale. È il caso di Fedez, di Blanco, di Fabio Rovazzi e di altri artisti della musica italiana. Sapevate che anche Michelle Hunziker non ha conseguito la maturità? La showgirl e conduttrice ha un diploma svizzero che però non è riconosciuto in Italia, tant’è che appena arrivata in Italia si dovette iscrivere al liceo linguistico senza terminare gli studi.