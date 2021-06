Gli esami di maturità sono un traguardo importantissimo dell’intero percorso di studi, giorni fondamentali che verranno ricordati per sempre: ecco come vestirsi per avere ricordi indelebili (anche) del look.

Come vestirsi alla maturità: semplicità

Diciamolo, uno degli ultimi pensieri per i giorni della maturità dovrebbe essere il look.

Ma, svegliarsi le mattine degli esami con l’ansia da prestazione e aggiungervi quella per la scelta dell’outfit, non è una buona idea. Per evitare, quindi, di buttare all’aria tutto l’armadio senza trovare nulla da indossare, è utile preparare le sere precedenti gli outfit per il giorno successivo.

Il primo look per chi ama la semplicità e la comodità non può che essere formato dalla combo jeans e t-shirt.

Un bel jeans a zampa con una maglia in cotone dai toni non troppo accesi è quel comfort outfit che permette di sentirsi sempre a proprio agio. Un tocco di stile in più può essere dato dalla scelta di una camicetta vintage.

E ai piedi? Se la giornata è piovosa e non troppo calda, si può osare uno stivale stile Dr. Martens, altrimenti, delle Converse saranno perfette.

Per quanto riguarda invece gli accessori, un bel paio di orecchini a cerchio saranno più che sufficienti, per portare un po’ di revival anni Novanta anche durante la maturità.

Come vestirsi alla maturità: bon ton

Ma, si sa, non tutti amano la semplicità. La comodità, invece, deve essere totale anche se si decide di osare con un look più ricercato. Come fare per avere uno stile bon ton, mantenendo la praticità? La risposta è una: tailleur. Ma non il classico completo che può risultare troppo serioso, bensì un tailleur con blazer e bermuda che sfiorano le ginocchia. Per il colore, la scelta migliore è puntare su toni pastello, da abbinare con una t-shirt dalla sfumature neutre. Se non si ama particolarmente la combo giacca e pantalone, ci sono moltissimi altri completi coordinati extra chic. Come sempre, è il gusto personale a farla da padrone.

Anche in questo caso, ai piedi, delle sneakers si sposano perfettamente, ma l’accostamento ideale è con dei mocassini.

Per gli accessori, abbinare un completo non troppo appariscente formato da collana, braccialetto e orecchini.

Come vestirsi alla maturità: chic

Infine, per chi vuole ricordare i giorni della maturità con un mood romantico e senza tempo, il capo più appropriato è un vestito a fantasia floreale. Attenzione, in questo caso, a non esagerare. È vero che non si deve essere troppo rigidi, ma ci si trova comunque in un ambiente scolastico e quindi sarebbe bene evitare scollature troppo pronunciate e gonne estremamente corte. Optare quindi per fantasie sobrie, gonna midi e parte superiore a girocollo è la scelta vincente. Se si vuole risultare ancora più chic, sinpuò scegliere, al posto dei fiori, una stoffa a pois per il vestito.

Per quanto riguarda le calzature, delle Superga bianche sono perfette. Sapranno mixarsi con il romanticismo dell’outfit senza stravolgerlo, ma enfatizzandolo.

Per gli accessori, invece, con questa tipologia di look si combina benissimo una fascia per raccogliere i capelli, che riprenda i colori del bestito.