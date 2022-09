Il giornalista Antonio Caprarica è intervenuto a Mattino Cinque svelando alcuni retroscena sulla vita privata della Regina Elisabetta e in particolare sulla sua unione con il Principe Filippo (durata fino alla morte di lui, ossia per ben 73 anni).

La vita privata delal Regina Elisabeta

A Mattino Cinque Antonio Caprarica ha parlato dell’unione della Regina Elisabetta e del Principe Filippo che, nonostante le difficoltà vissute insieme, sono rimasti l’uno accanto all’altra fino alla fine. Secondo quanto affermato il giornalista l’amore tra i due sarebbe sopravvissuto anche ai loro rispettivi tradimenti, e a tal proposito ha detto:

“Il matrimonio d’amore è stato tale soprattutto da parte di lei, lo è stato certamente fino alla fine degli Anni Cinquanta, poi è diventata un’altra storia è diventato un matrimonio in cui due partner molto solidali si sono fidati e appoggiati nell’arco di tutta la loro vita, segnato da un profondo affetto e molta comprensione, questa è la storia vera di questi due esseri umani che restano un esempio di come ci si può amare e continuare a farlo anche quando ci sono incomprensioni, infedeltà, tradimenti, si mormora che ce ne sia stato qualcuno, uno o due anche da parte della regina, credo che non lo sapremo mai.

Questo però voglio precisarlo sono soprattutto gli storici repubblicani a sostenerlo”.

Dopo 10 giorni di lutto in cui il suo corpo verrà esposto pubblicamente, il 19 settembre la Regina Elisabetta verrà sepolta proprio accanto alla tomba del marito.