Mattia Narducci: chi è il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo

La voce pare essere stata confermata: sarebbe Mattia Narducci, classe 1997 e modello di professione, il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo. Paparazzato insieme alla cantante, Narducci sta facendo parlare di sé, ma che cosa sappiamo di lui e della sua vita? Proviamo a scoprirlo insieme.

Mattia Narducci: chi è il modello piacentino

Nato nel 1997 e originario di Piacenza, Mattia Narducci ha 26 anni e di professione fa il modello. La sua carriera nel mondo della moda lo ha portato a sfilare per alcuni dei più grandi marchi luxury conosciuti al mondo. È il caso infatti di Guess, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Versace e tanti altri.

Narducci ha studiato anche International Management e si è dedicato alla recitazione, altra sua grande passione.

Tra i suoi sogni, infatti, c’è quello di riuscire ad arrivare al set di qualche serie televisiva.

Nel 2021 ha vinto il premio Magna Grecia per la sua carriera fashion già perfettamente avviata: ma com’è nata questa grande passione per la moda e come è riuscito a entrarvici? Lo ha raccontato Narducci stesso, dichiarando che l’opportunità è arrivata grazie alla fidanzata del cugino, impiegata in un’agenzia di moda:

È andata bene fin da subito perchè una settimana dopo essere entrato in agenzia, c’è stato un casting per Dolce&Gabbana e Domenico mi ha notato subito. Quindi ho puntato tutto su quella sfilata e da lì mi ha dato riscontri positivi, facendo girare il mio nome lì a Milano.

Il suo profilo Instagram (@mattia_narducci) è molto attivo ed è seguito da 109.000 follower, per un totale di 254 post pubblicati. Narducci è solito mostrarsi nelle vesti da modello, con post relativi a sfilate di moda, shooting particolari e piccoli frame di vita quotidiana. Il feed del modello piacentino si arricchisce di pose e di eleganza, due fattori molto presenti nella sua vita. Nonostante la vita frenetica tra riflettori e passerelle di alta moda, la vita privata di Mattia Narducci è finora rimasta molto nascosta.

Mattia Narducci e la storia con Anna Tatangelo

Nel 2023 il suo nome è stato associato a quello di Anna Tatangelo, cantante ed ex moglie di Gigi D’Alessio. I due sarebbero stati paparazzati a Parigi in un momento di tenera dolcezza. I due hanno sempre cercato di mantenere la relazione nascosta, concentrando tutte le attenzioni verso i momenti felici e la nuova conoscenza reciproca. Era inevitabile, però, che i flash dei paparazzi li avrebbero raggiunti molto presto e così è stato, proprio nella capitale francese emblema dell’amore.

I paparazzi pare abbiano semplicemente confermato un qualcosa che era già stato in qualche modo pre annunciato dai protagonisti della relazione: sono state infatti avvistate diverse storie e foto pubblicate sia da Narducci, sia da Tatangelo. Insomma, la conferma sarebbe concreta: il modello e la cantante avrebbero iniziato una nuova storia d’amore. Per ora le informazioni a riguardo sono queste, ma si attendono ulteriori aggiornamenti a riguardo: quanto si evolverà il loro amore? Anna Tatangelo avrà finalmente trovato la serenità dei sentimenti grazie a Narducci? Chi può dirlo, ma per ora le foto parlano chiaro.