La separazione tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non è stata delle più semplice e la cantante, ha quasi tre anni di distanza dall’addio al suo storico compagno, gli ha scagliato contro alcune frecciatine infuocate.

Anna Tatangelo contro Gigi D’Alessio

Tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio l’amore è naufragato nel peggiore dei modi: pochi mesi dopo l’annuncio d’addio lui si è legato a Denise Esposito e la sua ex, madre di sua figlio Andrea, ha fatto sapere pubblicamente di aver saputo dell’arrivo del suo quinto figlio tramite i social e la tv. Durante la sua intervista al salotto tv della Fagnani, Belve, Anna Tatangelo è tornata a scagliare alcune frecciatine infuocate contro il cantante, a cui è stata legata per quasi 17 anni.

“Potessi tornare indietro qualcosa lo direi.

Sono cose che non si possono dire, rischierei di fare piccoli danni. La cosa bella è che chi doveva sapere ha saputo. Di quel rapporto non mi manca nulla, se n’è andata l’Anna malinconica, che faceva la donnina per mostrare anni in più“, ha affermato la cantante, e ancora: “Il problema è che io avevo 40 anni e lui ne aveva 20…sto scherzando…lui è rimasto sempre di 20 però”.

In seguito al loro addio Anna Tatangelo ha anche svelato che i rapporti con il cantante fossero gelidi ormai da tempo e che i due fossero soliti andare a letto “senza neanche darsi la buonanotte”.

Dopo la separazione il cantante ha ritrovato la serenità tra le braccia di Denise Esposito, madre del suo quinto figlio. Anna Tatangelo invece si è legata al rapper Livio Cori e con lei è rimasto a vivere suo figlio Andrea.