In attesa della messa in onda della prossima stagione di Uomini e Donne ne vengono svelati i partecipanti. Fra loro c’è anche Matteo Fioravanti, ma chi è il nuovo tronista? Scopriamo insieme qualcosa in più sulla vita del concorrente e come mai ha deciso di partecipare al programma.

Chi è Matteo Fioravanti

Romano e ventiquattrenne: il giovane Matteo è stato ufficialmente annunciato sui profili social della trasmissione come uno dei nuovi tronisti da Maria De Filippi. Nel video di presentazione, il ragazzo ha raccontato un po’ di sé, rivelando qualche dettaglio in più sulla sua vita privata, facendosi così conoscere al pubblico e alle pretendenti pronte ad incontrarlo. Le cose che ama di più al mondo? Il suo cane, il calcio e soprattutto la famiglia.

Un tatuaggio riporta i nomi di sua mamma, suo papà e dei suoi fratelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WittyTV (@wittytv)

La vita in famiglia e le passioni

Matteo proviene da una famiglia umile e ha sempre vissuto in una casa popolare nel cuore di Roma, dove abita con i suoi genitori e ben quattro fratelli maggiori (oltre all’amatissimo cagnolone di nome Sydney).

Crescere in una famiglia così numerosa non è stato facile, soprattutto perché i suoi genitori hanno dovuto lavorare sodo per poter dare una vita dignitosa ai loro figli. Una cosa non è mai mancata, in casa Fioravanti: tantissimo amore.

Anche se non avevamo le scarpe di marca, non ci hanno mai fatto mancare nulla. Non mi vergogno a dire che ci sono stati dei momenti difficili nei quali erano le candele a illuminare casa, ma papà con tanti sacrifici si è sempre rialzato rimboccandosi le maniche. E per questo lo stimo tantissimo.

Matteo ha poi sempre amato il calcio, iniziando a giocare quando aveva solamente 5 anni. Conoscendo molto bene il valore del sacrificio e del lavorare sodo a poco a poco è riuscito a farsi strada, diventando un calciatore professionista in Spagna. Ma di recente ha dovuto smettere a causa del Covid e di alcuni infortuni. Per aiutare in casa ha iniziato a collaborare con il padre nella sua attività gastronomica, consegnando inoltre pizze a domicilio nel weekend.

Il desiderio di una storia d’amore

Ma cos’ha spinto questo giovane ragazzo a partecipare al dating show di Canale 5? Matteo è single ormai da 3 anni, ha avuto in passato un’importante relazione che si è conclusa perché l’amore era finito. Come ha rivelato lui stesso vorrebbe svegliarsi accanto a persona per la quale prova un sentimento, non ad una ragazza qualsiasi senza legami. E ha anche aggiunto di non essere interessato ad una modella, perché per lui la bellezza si cela nell’imperfezione.

Ad occupare le altre poltrone, insieme a Matteo, ci saranno anche Roberta, Joele e Andrea Nicole, per una nuova, attesissima e ricchissima edizione di Uomini e Donne.